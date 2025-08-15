“La próxima vez en Moscú": Puntos clave del mensaje de Putin y Trump tras reunión en Alaska

Los presidentes de los Estados Unidos (EUA) y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, se reunieron en Alaska para dialogar sobre la relación bilateral de las dos naciones.

En punto de las 16:30 horas (tiempo local), los equipos de ambos mandatarios salieron a dar una conferencia y explicar cuáles son los acuerdos a los que llegaron tras casi cuatro horas reunidos.

El equipo ruso estuvo conformado por Putin, Sergei Lavrov y Yuri Ushakov; por parte de EUA fueron Steve Witkoff, Marco Rubio y Donald Trump.

Rusia asegura que los acuerdos podrían terminar con el conflicto en Ucrania

Previo al inicio de la conferencia de prensa, el embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, aseguró que el encuentro “fue positivo en general”.

El primero en hablar fue el presidente de Rusia, quien aseguró que su nación está interesada en poner fin “a esto”, refiriéndose al conflicto con Ucrania; destacó que está de acuerdo con Donald Trump en que debe de ser vigilada la seguridad de la nación europea.

Espero que los acuerdos de hoy sean el punto de inicio para resolver el conflicto con Ucrania -expresó Putin.

Asimismo, destacó que los acuerdos entre Rusia y los Estados Unidos tienen “tremendo potencial”, por lo que celebró la reunión de este viernes y la labor de Trump, pues sentenció que si, en 2022, él hubiera sido presidente, no estaría la guerra en Europa del Este.

Trump asegura que habría próxima reunión en Moscú e informará a Zelensky

En su momento de tomar el micrófono, Trump adelantó que la próxima reunión se llevaría a cabo en Moscú y, al igual que Putin, sentenció que se trata de un camino para llegar a la paz en Ucrania.

De hecho, destacó que más tarde se comunicará con el presidente de Ucrania para darle los detalles de la reunión; sin embargo, destacó que se lograron grandes avances.

Tenemos una relación fantástica con el presidente de Rusia -destacó.

"Serán cinco, seis o siete mil personas que han muerto y queremos que esto pare, como el presidente Putin, así que hablaremos pronto (...) lo veré pronto, la próxima vez en Moscú”, puntualizó.

¿Dónde fue el encuentro entre Putin y Trump?

La cita fue este viernes 15 de agosto en la base aérea de Elmendorf , la mayor instalación militar estadounidense en Alaska y que, durante la Guerra Fría, funcionó como centro de vigilancia hacia la Unión Soviética.

De acuerdo a Trump, este encuentro fue sugerencia de Putin; no obstante, llamó la atención que aseguró que ésta podría acabar en cuestión de minutos, pero esto no pasó.

Así fue el recibimiento de Trump a Putin en Alaska [VIDEO] Se trata de la primera vez que Putin pisa territorio occidental desde 2022, esto tras estallar el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Se trata del primer encuentro entre Trump y Putin desde 2019.

¿Por qué Volodimir Zelensky no fue invitado?

Esta reunión se dio días después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky , rechazó cualquier presión internacional para ceder a Rusia los territorios ocupados.

¿Cómo está la actualidad del conflicto entre Ucrania y Rusia?

Algunos expertos internacionales aseguraron que su encuentro podría ser el primer paso para frenar el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual inició en febrero de 2022 y, hasta la fecha, ha dejado decenas de miles de muertos.

Además, algunos medios locales aseguran que, en los últimos meses, las fuerzas de rusas han comenzado a ganar terreno en el territorio ucraniano, por lo que calificaron como importante este encuentro.

