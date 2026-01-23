Alarma en el extremo Oriente; el hielo comienza a derretirse en Kamchatka

Temperaturas gélidas y grandes acumulaciones de nieve, con consecuencias en algunos casos mortales, marcan amplias zonas de Rusia. La península oriental de Kamchatka, sacudida con frecuencia por fuertes terremotos y el peligro de tsunamis, vive un invierno de siglo.

Desde hace días rige el estado de emergencia en la región del Pacífico. Los medios rusos informan de una "apocalipsis de nieve", con casas y coches sepultados, problemas de abastecimiento y también víctimas: en la capital regional, Petropávlovsk-Kamchatski, según las autoridades, dos hombres murieron aplastados por masas de nieve que se desprendieron de los tejados.

Videos publicados en medios rusos muestran a vecinos caminando sobre montículos de nieve junto a semáforos y grandes pilas de nieve de varios metros de altura que bordean las carreteras. Algunos incluso se lanzaban sobre las montañas de nieve solo por diversión.

La mayor nevada en tres décadas

En pocos días cayó tanta nieve como normalmente en varios meses, al grado de tratarse de las nevadas más intensas en unos 30 años, según los meteorólogos.

Fotografías difundidas muestran coches casi completamente enterrados bajo metros de nieve y vehículos todoterreno luchando por mantener la tracción —o simplemente bloqueados por grandes acumulaciones de nieve—. Los residentes, en algunos casos, quedaron atrapados o se vieron obligados a excavar senderos hasta las entradas de los edificios de apartamentos.

También son frecuentes las imágenes de edificios en los que no solo la entrada, sino incluso los primeros pisos, están sepultados por la nieve. En algunos casos, las personas abandonaron sus viviendas por las ventanas cuando no pudieron liberarse por sí mismas de las masas de nieve, según informaron medios locales.

De acuerdo con los científicos, las condiciones extremas se deben a ciclones recurrentes sobre el Pacífico, que arrastran grandes cantidades de humedad. Debido al aire frío y a la compleja geografía de Kamchatka, esa humedad se transforma en abundante nieve pesada.

Tras las intensas nevadas en Rusia, llega el deshielo, dejando imágenes sorprendentes del cambio extremo del clima.

