México, EUA y Canadá bajo alerta por tormenta invernal congelante que afectará a 250 millones de personas

Oficialmente este fin de semana ingresó la nueva tormenta invernal de la temporada en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, lo cual de acuerdo con agencias meteorológicas gubernamentales de los tres países, provocará afectaciones a más de 250 millones de personas entre territorios.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, así como con la National Weather Service (NWS) de EUA, y la Environment and Climate Change Canada (ECCC), se prevén temperaturas congelantes de hasta -38 °C dependiendo de las regiones de cada uno de los países.

Estados de México afectados por la tormenta invernal

A través de de un comunicado oficial emitido por el SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se informó que a lo largo de este sábado 24 y el domingo 25 de enero prevalecerán condiciones de frío extremo por la tormenta invernal principalmente en el norte de México.

Los pronósticos del clima en el país para este fin de semana, prevén lluvias muy fuertes sobre toda la región antes mencionada, así como caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Temperaturas de 0 a -5 °C el fin de semana en México: sierras de Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca.

el fin de semana en México: sierras de Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca. Temperaturas de -5 a -15 °C: Baja California, Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Durango y Coahuila.

¿Qué pasa en EUA con la tormenta invernal?

En cuanto a los Estados Unidos, el NWS alertó a más de 200 millones de personas en zonas del valle de Ohio, la costa este, así como en las zonas de Texas, Louisiana y Mississippi por temperaturas extremas que podrían llegar hasta los -25 °C este fin de semana a causa de la tormenta invernal.

Se señaló que son al menos 16 entidades de EUA los que están bajo emergencia declarada, pues también se prevé la caída de nieve de hasta 45 centímetros en zonas de Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Massachusetts y Maine.

Las afectaciones generales en EUA por la tormenta invernal son las siguientes:

Más de 8 mil vuelos cancelados

Cortes prolongados de energía

Riesgos severos en carreteras, puentes y aeropuertos por vías congeladas

Suspensión parcial de transporte ferroviario y carretero

Riesgos por hipotermia, congelación e intoxicación por monóxido de carbono en personas

Canadá emite alertas por temperaturas extremas de frío

Por su parte, Canadá señaló que a causa del vórtice polar hay condiciones invernales severas en gran parte del territorio, esto con alertas activas en Ontario, Quebec, Manitoba, Alberta y regiones conurbadas del Atlántico.

Se prevé sensación térmica de hasta -45 °C en varias regiones, siendo Saskatchewan una de las más afectadas con pronósticos de fríos congelantes de hasta -38 °C este fin de semana.

