El país con el ejército más poderoso del planeta en 2026

En la actualidad vivimos momentos difíciles pues países como Israel, Ucrania y Rusia continúan en conflicto y aunque hay varios países poderosos en el planeta te decimos cuáles es el que tiene las fuerzas armadas más fuertes.

¿Cuál es el país con las fuerzas armadas más poderosas del mundo?

El Índice Global de Poder de Fuego de 2026 (GFI) clasifica a las naciones según su potencia de fuego y se basa en 60 factores individuales con categorías que van desde la cantidad de unidades militares hasta la situación financiera y geografía.

Así, se determinó que este 2026, Estados Unidos es el país que ocupa el primer lugar de 145 países considerados. Es la principal potencia militar mundial pues destina un enorme presupuesto militar y tecnología de vanguardia.

Las fuerzas de combate de Estados Unidos se dividen en tres ramas principales: la Fuerza Aérea (USAF), el Ejército y la Armada (USN), el Cuerpo de Marines (USMC), la Fuerza Espacial (USSF) y la Guardia Costera (USCG). La defensa de este país esta compuesta por recursos aéreos, terrestres y marítimos. Tiene 13 mil fuselajes contabilizados incluidos tipos e quinta generación y aviones furtivos.

Cuenta con artillería y portaaviones con una gran capacidad, drones vanguardistas y alrededor de 800 mil efectivos de reserva. Sus cualidades clave son: tecnologías avanzadas/modernas, ejército con un millón de hombres, equilibrio en fuerza e influencia global.

Lista de países más poderosos del mundo

Estados Unidos Rusia China India Corea del Sur Francia Japón Reino Unido Turkia Italia Brasil Alemania Indonesia Pakistán Israel Irán Australia España Egipto Ucrania

México se encuentra en el lugar 36 en el ranking y de América Latina el país más fuerte es Brasil.

