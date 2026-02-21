Muere Willie Colón a los 75 años, una de las figuras clave en la historia de la salsa

El mundo de la música despertó este sábado 21 de febrero con una triste noticia, falleció el cantante de salsa Willie Colón a los 75 años, así lo dio a conocer su familia mediante un comunicado compartido en redes sociales.

Muere a los 75 años Willie Colón

Cabe recordar que desde hace unos días se dio a conocer que el cantante Willie Colón se encontraba mal de salud y fue hoy que se dio a conocer su fallecimiento.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, se lee en el comunicado.

Además destacaron su legado en la música y los recuerdos que creó con su público y vivirán por siempre. También pidieron privacidad en este momento de duelo.

Hasta el momento no se ha dado a revelado la causa de muerte; sin embargo, el pasado 20 de febrero, Rubén Baldes compartió un mensaje en el que indicó que Willie Colón había sido internado en un hospital en Nueva York debido a un problema respiratorio. Esta información no se confirmó pero el músico envió su apoyo a la familia por el difícil momento.

¿Quién fue Willie Colón?

William Anthony Colón Román, mejor conocido como Willie Colón nació el 28 de abril de 1950 en Nueva York, Estados Unidos. Fue un poeta, compositor, arreglista, intérprete, folklorista, trombonista, productor y director.

Grabó su primer disco en 1967 a los 16 años junto a Héctor Lavoe con quien formó uno de los binomios salseros más importantes. En 1977 presentó discográficamente a Rubén Blades en el disco “Metiendo mano”.

Tuvo una gran trayectoria musical con más de 32 álbumes y ha ganado Discos de Oro y Platino por vender más de 8 millones de discos en el mundo.

