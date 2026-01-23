Detienen a exatleta olímpico Ryan Wedding, vinculado al Cártel de Sinaloa

El exatleta olímpico, Ryan Wedding considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos fue detenido, así lo dieron a conocer algunas cadenas de televisión estadounidense.

Detienen a Ryan Wedding

Pamela Bondi, fiscal de Estados Unidos confirmó la detención de Ryan Wedding y señaló que fue trasladado a Estados Unidos donde será juzgado. Además, agradeció al embajador Ron Johnson y a las autoridades mexicanas por su apoyo en este caso.

Por su parte, Kash Patel, director del FBI indicó que el delincuente vinculado al Cártel de Sinaloa fue detenido en México, la noche del jueves 22 de enero. Se cree que Wedding estaba escondido en el país desde hace alrededor de 10 años y era buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024.

At my direction, Department of Justice agents @FBI have apprehended yet another member of the FBI's Top Ten Most Wanted List: Ryan Wedding, the onetime Olympian snowboarder-turned alleged violent cocaine kingpin.



Wedding was flown to the United States where he will face justice.

¿Quién es Ryan Wedding, exatleta vinculado al crimen organizado?

Ryan James Wedding era uno de los 10 criminales más buscados por el FBI y se ofrecía una recompensa de 272 millones de pesos por información para su detención.

El exnowborder olímpico canadiense está acusado de traficar toneladas de cocaína a través de Colombia y México para distribuirlas en Estados Unidos y Canadá. Según la información utilizaba criptomonedas para mover y blanquear el dinero del narco.

Además, se le vincula con dos homicidios en Ontario, uno en las cataratas del Niágara y uno en Colombia. Es señalado por emplear métodos sofisticados para la planificación y ejecución de asesinatos lo que lo convierte en uno de los criminales más peligrosos.

The FBI is releasing a newly obtained photograph of FBI Top Ten Fugitive, Ryan Wedding. The photo is believed to have been taken of Wedding in Mexico during the summer of 2025.

#WANTED:

Ryan James Wedding is wanted for allegedly running and participating in a transnational

