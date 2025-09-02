Por primera vez los presidentes de Rusia, China y Corea del Norte se reúnen en público; Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un

En Beijing, China se realizó el desfile militar que conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmén. Fue encabezado por el presidente de dicha nación, Xi Jinping, quien salió acompañado del presidente de Rusia, Vladimir Putin , y del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

La imagen de Xi Jinping rodeado de Vladimir Putin y Kim Jong Un, caminando codo a codo durante el desfile militar de Beijing, le ha dado la vuelta al mundo, provocando todo tipo de teorías sobre la relación entre dichos países y un posible reto al orden mundial. De hecho, el mismo Donald Trump manifestó su descontento en redes sociales.

Presidente de Rusia y Corea del Sur asisten al desfile militar de China

Es la primera vez que los tres líderes aparecen juntos en público, y su imagen juntos durante el desfile no es casualidad. Líderes de otros países asiáticos como Pakistán, Irán, Uzbekistán, Kazajistán, Indonesia también asistieron, pero no caminaron junto al líder de China.

La imagen de Xi, Kim y Putin caminando juntos ya es histórica; parecía que la relación entre estos países se había debilitado en los últimos años, pero este mensaje simbólico para el mundo demuestra todo lo contrario.

No mostraron distanciamiento o indiferencia; caminaron juntos mientras reían y conversaban, demostrando la importancia de la alianza política entre China, Rusia y Corea del Norte.

🚨#AlertaADN



Por primera vez los presidentes, Vladimir Putin, de Rusia, Kim Jong-un, de Corea del Norte y Xi Jinping, de China, se reúnen para festejar el 80 aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial pic.twitter.com/ndWLCxPpQN — adn40 (@adn40) September 3, 2025

Donald Trump, descontento con la imagen de Putin, Xi y Kim

El presidente de Estados Unidos mostró su descontento a través de un mensaje en “Truth Social”, en donde escribió: “Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”.

