Muere a los 91 años Giorgio Armani, uno de los diseñadores de moda más influyentes

Giorgio Armani , uno de los diseñadores más influyentes en la historia de la moda falleció a los 91 años; la noticia fue confirmada a través de las redes sociales de Armani. De acuerdo con el comunicado, el empresario murió en paz rodeado de sus seres queridos.

¿De qué murió Giorgio Armani?

El creador, impulsor y fundador de Armani murió a los 91 años y hasta el momento no se han dado a conocer las causas de muerte. Sin embargo, desde hace algunas semanas se había reportado que su estado de salud no era óptimo, pues no pudo asistir a la Semana de la Moda de Milán donde se presentan las propuestas primavera-verano 2026.

Para despedir al ícono de la moda, se llevará a cabo un velatorio el sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 2025 y estará abierto al público de las 09:00 a las 18:00 horas en Milán, en Via Bergognone 59, en el Armani/Teatro. Mientras que su funeral se celebrará en privado.

¿Quién era Giorgio Armani?

Giorgio Armani nació en Piacenza, Italia en 1934 y fundó su propia marca en 1975 y destacó por tener un estilo refinado y minimalista. Además, es reconocido porque transformó la forma de vestir en pasarelas y en la vida cotidiana.

El Señor Armani, como lo llamaban trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a sus colecciones y a sus diversos proyectos. A lo largo de los años, creó una visión tanto en la moda como en otros aspectos de su vida, anticipándose a los nuevos tiempos. Siempre fomentó el diálogo abierto y se convirtió en una figura querida y respetada.

Marcas de Giorgio Armani

A lo largo de su trayectoria como diseñador, Giorgio Armani construyó un imperio que abarca diversas líneas, algunas de las más reconocidas son:

Giorgio Armani: Elegante y clásico

Emporio Armani: Juvenil y urbana

Armani Exchange: Público joven y de precio accesible

Armani Privé: Línea de alta costura exclusiva

