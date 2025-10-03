¡Alerta por norovirus! Arriba en Miami un crucero con casi 100 personas contagiadas

El crucero Serenade of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, atracó el pasado jueves 2 de octubre en el puerto de cruceros PortMiami tras registrar un brote de norovirus , una enfermedad altamente contagiosa que provoca gastroenteritis aguda.

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 94 de los mil 874 pasajeros y cuatro de los 883 tripulantes presentaron síntomas como diarrea, vómito y malestar estomacal durante el recorrido iniciado el 19 de septiembre en San Diego, California.

Health officials say a norovirus outbreak on board a Royal Caribbean cruise ship has sickened nearly 100 people. It marks the 19th outbreak of the highly contagious gastrointestinal virus on a cruise ship this year. @WhitJohnson reports. https://t.co/ACT3ncCR7P pic.twitter.com/Qv7YpJNqb9 — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 3, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Testimonios de los afectados

De acuerdo a medios internacionales, uno de los enfermos fue Bob Pettit, de 87 años, quien relató haber vomitado horas después de cenar.

Su hijo, Joshua Pettit, compartió en Facebook que el equipo médico del barco actuó de manera inmediata, administrándole medicamentos y aislándolo en su cabina durante 24 horas, lo que ayudó a su recuperación.

Respuesta inmediata del CDC

El brote fue notificado el domingo al Programa de Saneamiento de Buques (VSP, por sus siglas en inglés), que supervisa los cruceros internacionales para prevenir enfermedades gastrointestinales.

El CDC informó que se aplicaron protocolos estrictos como la intensificación de tareas de limpieza y desinfección, el aislamiento de los infectados y la recolección de muestras fecales para confirmar el origen del brote.

Falta de cruceros dejan sin trabajo a guías de turistas en Acapulco [VIDEO] Aunque las navieras ha solicitado información del estado que guarda el puerto de Acapulco, aun no hay arribos programados de cruceros.

¿Qué es el norovirus y cómo se transmite?

El norovirus es uno de los principales causantes de brotes de gastroenteritis en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede transmitirse de varias formas:



Contacto directo con una persona infectada

Consumo de alimentos o agua contaminados

Superficies contaminadas en espacios cerrados y concurridos, como cruceros, hospitales o escuelas

La enfermedad suele manifestarse entre 12 y 48 horas después del contagio y, aunque en la mayoría de los casos es leve y de corta duración, puede ser grave en adultos mayores y personas inmunocomprometidas.

Brotes en aumento en cruceros

El CDC detalló que en lo que va de 2025 se han registrado 19 brotes gastrointestinales en cruceros que atracaron en puertos de Estados Unidos, de los cuales 14 estuvieron relacionados con norovirus .

Uno de los más recientes ocurrió en julio en el crucero Navigator of the Seas, también de Royal Caribbean, donde 134 pasajeros y siete tripulantes resultaron infectados.

Las autoridades sanitarias recomiendan a los viajeros lavarse frecuentemente las manos, evitar compartir alimentos o bebidas y reportar de inmediato síntomas gastrointestinales para prevenir la propagación del virus en entornos cerrados como cruceros.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.