Armada de Israel interceptó a la flotilla Sumud cerca de Gaza
Israel interceptó la flotilla humanitaria hacia Gaza, detuvo a activistas y provocó condena internacional.
El ejército israelí detuvo varios barcos de la Flotilla Global Sumud (GSF), que transportaban ayuda humanitaria hacia Gaza.
- La flotilla buscaba romper el bloqueo naval impuesto por Israel desde hace 18 años, llevando ayuda directamente a la población civil gazatí, sin pasar por puertos israelíes.
- Israel defendió la operación alegando que los activistas buscaban provocar y no entregar ayuda, mientras que los organizadores calificaron la acción como un “ataque ilegal” contra trabajadores humanitarios.
- La interceptación provocó protestas en países como Italia, Turquía, Grecia, Túnez, México y Argentina.
- Gobiernos como el de Turquía, Colombia y Francia expresaron condenas y exigieron la liberación de los activistas.
- El convoy estaba integrado por más de 500 personas de decenas de países, incluidos legisladores europeos y 71 latinoamericanos, entre ellos seis mexicanos, lo que ha generado presión diplomática adicional.
