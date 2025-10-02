Armada de Israel interceptó a la flotilla Sumud cerca de Gaza

El ejército israelí detuvo varios barcos de la Flotilla Global Sumud (GSF), que transportaban ayuda humanitaria hacia Gaza.

La flotilla buscaba romper el bloqueo naval impuesto por Israel desde hace 18 años, llevando ayuda directamente a la población civil gazatí, sin pasar por puertos israelíes.

impuesto por Israel desde hace 18 años, llevando ayuda directamente a la población civil gazatí, sin pasar por puertos israelíes. Israel defendió la operación alegando que los activistas buscaban provocar y no entregar ayuda , mientras que los organizadores calificaron la acción como un “ataque ilegal” contra trabajadores humanitarios.

, mientras que los organizadores calificaron la acción como un “ataque ilegal” contra trabajadores humanitarios. La interceptación provocó protestas en países como I talia, Turquía, Grecia, Túnez, México y Argentina .

. Gobiernos como el de Turquía, Colombia y Francia expresaron condenas y exigieron la liberación de los activistas.

expresaron condenas y exigieron la liberación de los activistas. El convoy estaba integrado por más de 500 personas de decenas de países, incluidos legisladores europeos y 71 latinoamericanos, entre ellos seis mexicanos, lo que ha generado presión diplomática adicional.

