EUA difunde imágenes del despliegue de destructores hacia Venezuela; Maduro responde

El Ejército de EUA difundió imágenes del despliegue de cinco buques destructores en aguas del Océano Pacífico muy cerca de Venezuela. Este avance se da luego de las declaraciones de Donald Trump en las que asegura que Nicolás Maduro es líder del Cártel de los Soles, que opera desde el país centroamericano.

En las imágenes se pueden observar a dos marines apuntando con rifles durante una simulación en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, el cual está diseñado para transportar helicópteros , aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto.

EUA despliega buques destructores cerca de Venezuela

Además de ofrecer una recompensa millonaria por información para capturar a Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump movilizó a más de 4 mil militares, aviones, barcos y lanzamisiles para combatir a los carteles del narcotráfico. No obstante, hasta el momento, la Casa Blanca aún no confirma los motivos de la movilización.

La medida de EUA forma parte de un esfuerzo para desmantelar los cárteles de la droga que, según Washington, utilizan Venezuela como centro de tráfico de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. El almirante retirado James Stavridis declaró a The Wall Street Journal que, si bien desplegar buques de guerra tan fuertemente armados para el combate de cárteles de droga podría ser exageración, sí envía una fuerte señal a Maduro.

Venezuela responde ante la presencia de destructores de EUA

Tras la difusión de las imágenes del Ejército de EUA, este martes 27 de agosto, Venezuela respondió al avance del gobierno de Trump con un despliegue de buques de guerra y drones.

A través de redes sociales, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un “significativo” despliegue de drones, así como patrullajes navales a lo largo de su costa caribeña, incluyendo “embarcaciones de mayor tamaño más al norte en nuestras aguas territoriales”.

De acuerdo con AFP, el presidente Donald Trump estaba enviando dos barcos más al Caribe para acabar con los cárteles de la droga. Se presume que van en camino a las inmediaciones de Venezuela, un crucero con misiles guiados, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News, llegarán a la región la próxima semana.

