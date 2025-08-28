Rusia ataca delegación de Unión Europea en capital de Ucrania
El último ataque ruso con misiles balísticos a Kiev dejó 10 muertos y más de 30 heridos; las oficinas de la Unión Europea quedaron destruidas.
El edificio de la delegación de la Unión Europea en Kiev, Ucrania, fue atacado por el ejército ruso , informó la embajadora Katarina Mathernova, quien aseguró que “esta es la verdadera respuesta de Moscú" a los esfuerzos de paz.
La onda expansiva del último ataque ruso realizado con drones y misiles balísticos contra Kiev dañó la estructura de la delegación de la Unión Europea.
🚨#AlertaADN— adn40 (@adn40) August 28, 2025
El último ataque ruso en la ciudad de Kiev, Ucrania, afectó oficinas de la Unión Europea, informó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. También exhortó a Vladimir Putin a sentarse a las mesas de negociaciones para buscar la paz https://t.co/uPRKO5a1tm
Oficinas de la Unión Europea quedan destruidas en Kiev
A través de sus redes sociales, la embajadora Katarina Mathernova compartió imágenes de las oficinas destruidas de su delegación como parte de la “paz” de Moscú que dejó por lo menos 10 muertos y 30 heridos en la capital de Kiev durante la noche.
La ‘paz’ de Rusia anoche: un ataque masivo sobre Kiev con drones y misiles balísticos. Al menos 10 muertos, 30 heridos y numerosos edificios destruidos. La delegación de la UE resultó gravemente dañada por la onda expansiva
Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles.— Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 28, 2025
At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed.
The EU Delegation was severely damaged by the shock wave.
This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa
