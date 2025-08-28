inklusion.png Sitio accesible
Rusia ataca delegación de Unión Europea en capital de Ucrania

El último ataque ruso con misiles balísticos a Kiev dejó 10 muertos y más de 30 heridos; las oficinas de la Unión Europea quedaron destruidas.

@kmathernova@kmathernova/X
Actualizado el 28 agosto 2025 08:57hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

El edificio de la delegación de la Unión Europea en Kiev, Ucrania, fue atacado por el ejército ruso , informó la embajadora Katarina Mathernova, quien aseguró que “esta es la verdadera respuesta de Moscú" a los esfuerzos de paz.

La onda expansiva del último ataque ruso realizado con drones y misiles balísticos contra Kiev dañó la estructura de la delegación de la Unión Europea.

Oficinas de la Unión Europea quedan destruidas en Kiev

A través de sus redes sociales, la embajadora Katarina Mathernova compartió imágenes de las oficinas destruidas de su delegación como parte de la “paz” de Moscú que dejó por lo menos 10 muertos y 30 heridos en la capital de Kiev durante la noche.

La ‘paz’ de Rusia anoche: un ataque masivo sobre Kiev con drones y misiles balísticos. Al menos 10 muertos, 30 heridos y numerosos edificios destruidos. La delegación de la UE resultó gravemente dañada por la onda expansiva

Guerra
Rusia
Ucrania
