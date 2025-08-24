VIDEO: Colapsan gradas en plena fiesta de Chutillos en Bolivia y personas resultan lesionadas

Al menos 15 personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad, después del colapso de gradas durante la fiesta de Chutillos en Potosí, Bolivia y a pesar del accidente, la Asociación de Fraternidades Folklóricas y Autóctonas de Potosí siguió con la celebración.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 22 de agosto cuando los habitantes de Potosí apenas comenzaban a disfrutar de la festividad, que es de las más importantes de Bolivia y es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

¿Cómo ocurrió el accidente en la fiesta de Chutillos?

Aproximadamente a las 21:00 horas, una de las gradas que se ubicaba a un costado de la avenida Sevilla, se vino abajo, mientras los asistentes veían pasar a una de las fraternidades. En las imágenes y videos que se volvieron virales rápidamente se puede observar cómo la construcción cedió aparentemente porque las personas estaban saltando.

La caída de las gradas paralizó la fiesta, pues los fraternos corrieron a auxiliar a los heridos, mientras llamaban a los servicios de emergencia para que los atendieran.

¿Por qué ocurrió el accidente en las gradas de la fiesta de Chutillos?

El secretario municipal de desarrollo turístico, cultural y patrimonial, Saúl Gómez, aseguró que las explicaciones de la empresa encargada del armado de las graderías en el tramo de la Sevilla eran “totalmente absurdas” y la responsabilizó por el accidente.

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, informó el 23 de agosto que el representante legal de la empresa responsable del armado de cinco módulos de gradería que colapsaron ya fue aprendido y será investigado.

¿Por qué continúo la fiesta de Chutillos en Bolivia?

A pesar de que la Alcaldía decidió suspender la fiesta de Chutillos, la Asociación de Fraternidades Folklóricas y Autóctonas de Potosí (Affap) argumentó que seguiría con el evento debido a que cancelarlo generaría un perjuicio económico para sus fraternidades afiliadas, pues muchos contrataron bandas de música y servicios de alimentación.

La Affap dijo que el sábado 23 de agosto el festival ya no pasaría por la avenida Sevilla, donde se registró el accidente y mejor se usaría la calle San Alberto y después la calle 1 de abril.

