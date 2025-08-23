Estados Unidos crea medalla para militares que trabajan en la frontera con México

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la creación de la Medalla de Defensa Fronteriza Mexicana (MBDM, por sus siglas en inglés), un reconocimiento destinado a los militares que participan en operaciones en la frontera sur del país.

La medida fue formalizada el pasado 13 de agosto por el secretario de Defensa, Pete Hegseth , a través de un memorando que establece criterios de elegibilidad, cobertura territorial y diseño del galardón.

¿Quiénes podrán recibir la Medalla de Defensa Fronteriza Mexicana?

La MBDM está dirigida a miembros del servicio asignados o destacados de manera permanente en operaciones coordinadas con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los beneficiarios deberán haber prestado servicio durante al menos 30 días, continuos o no, a partir del pasado 20 de enero.

Nueva presea reemplaza a la Medalla de Servicio de las Fuerzas Armadas

Hasta ahora, estos militares eran reconocidos con la Medalla de Servicio de las Fuerzas Armadas (AFSM), pero el Pentágono decidió crear una condecoración específica para estas tareas.

Quienes ya recibieron la AFSM podrán cambiarla por la MBDM, aunque no será posible acumular ambas por el mismo periodo de servicio.

Estas son las zonas donde deberán trabajar los militares para recibir la MBDM

El reconocimiento abarca territorio estadounidense dentro de las 100 millas náuticas desde la frontera con México, incluyendo Texas, Nuevo México, Arizona y California, así como aguas adyacentes hasta 24 millas náuticas.

De acuerdo a las autoridades, esta medalla refleja la prioridad estratégica que Estados Unidos concede a la seguridad de su frontera sur, según indicó Anthony J. Tata , subsecretario de Defensa para personal y preparación.

Diseño de la medalla con significado histórico

La medalla, de bronce, retoma elementos de la Medalla de Servicio Fronterizo Mexicana de 1918. En el anverso, una espada romana envainada simboliza la fuerza militar ejercida en labores de vigilancia más que en combate directo.

En el reverso, el Escudo de Armas de EUA se enmarca con rifles, sables y cañones, representando infantería, caballería y artillería.

La cinta combina verde, que simboliza la libertad, con amarillo dorado, que representa la virtud cívica en el servicio al país.

Más de ocho mil soldados trabajan en la frontera con México

Actualmente, alrededor de ocho mil 500 soldados forman parte de la Joint Task Force Southern Border , desplegada para patrullar y apoyar la seguridad en la frontera sur.

La creación de la MBDM, de acuerdo al Departamento de Estado, busca reconocer su labor y destacar la importancia de estas operaciones dentro de la seguridad nacional estadounidense, un mensaje que Washington subraya como prioridad estratégica.

