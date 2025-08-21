Alerta por invasión de venenosos dragones azules en varias playas de España

En el mar podemos encontrar muchas especies impresionantes pero peligrosas, como los Glaucus atlanticus, mejor conocidos como dragones azules y recientemente han cerrado playas en España por la presencia de estas especies.

Debido a la presencia de dragones azules algunas playas han izado banderas rojas y se han cerrado tramos temporalmente pues estos animales pueden provocar daños a la salud de los humanos.

Cierran playas por presencia de dragones azules

De acuerdo con medios locales, la Línea de la Concepción prohibió la entrada a la playa de Santa Bárbara por la presencia de 6 dragones azules.

Además, se izó la bandera roja en la playa de Famara y Lanzarote. El gobierno de Gibraltar reforzó la vigilancia y ha puesto en marcha un dispositivo preventivo para detectar a los dragones azules.

Dragones azules reaparecen después de tres siglos

Cabe señalar que desde hace más de tres siglos no se habían registrado avistamientos de dragones azules en playas españolas. El primer registro fue en 1705 en Ibiza. Posteriormente no se volvió a tener noticias de estas especies hasta 2021 cuando aparecieron en Torrevieja y Orihuela.

Para 2024 aparecieron ejemplares en Gran Canaria en la playa de Los Dos Roques.

¿Qué pasa si te ataca un dragón azul?

Los dragones azules no suelen atacar al ser humano pero pueden liberar veneno cuando se sienten amenazados, por ello se recomienda evitarlos. En caso de picadura se recomienda:

No frotar la zona afectada

Lavar con agua salada

Retirar restos con pinzas

Aplicar frío local

Acudir al médico

El contacto con estos organismos puede provocar los siguientes malestares:



Dolor intenso

Enrojecimiento

Inflamación

Ampollas

Náuseas o vómitos

Características de los dragones azules

Los dragones azules miden entre 2 y 4 centímetros, están distribuidos en todo el mundo y se cree que podrían haber procedido desde el golfo de Texas a más de 14 mil kilómetros.

Tienen un sistema hermafrodita que les permite entrelazar sus penes de más de 60 milímetros durante el proceso de apareamiento y pueden depositar de 10 a 30 huevos. Destaca por que siempre está flotando sobre la superficie del mar y tiene un color azul intenso con plateado. Se alimentan de medusas e hidrozoos.

