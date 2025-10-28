Huracán Melissa categoría 5 se sigue fortaleciendo y lanzan "último llamado para proteger la vida”

El huracán Melissa , de categoría 5, continúa fortaleciéndose en el Océano Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), que aseguró que “esta es la última oportunidad para proteger la vida”.

De acuerdo las autoridades, los aviones cazahuracanes detectaron que el huracán Melissa sigue aumentando su intensidad y sus vientos catastróficos se dirigen al sur de Jamaica, donde impactará gravemente.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Jamaica en situación extremadamente peligrosa

El NHC señala que Jamaica está en una situación “extremadamente peligrosa” y “amenazante para la vida”, ya que se están acercando vientos catastróficos con falla estructural total y se esperan inundaciones severas.

Habrán inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y vientos que causarán daños generalizados en casas, cortes de energía y comunicaciones. La marejada se espera a lo largo de la costa sur, además de olas dañinas.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Melissa categoría 5?



De acuerdo con el NHC, el huracán Melissa impactará a Jamaica como categoría 5 y actualmente se ubica a 205 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, Jamaica y 520 kilómetros al sureste de Guantánamo, Cuba.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.