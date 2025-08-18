Zelenski asegura estar dispuesto a realizar elecciones; Trump busca “paz duradera” en Ucrania

Este lunes 18 de agosto, el presidente de Ucrania, Voldímir Zelenski viajó a Washington, EUA, para reunirse con su homólogo estadunidense, Donald Trump , para conocer cuáles con las condiciones para el fin de la guerra en Ucrania, luego de que el norteamericano se reunió el pasado viernes 15 de agosto con Putin.

Antes de la reunión, el presidente Donald Trump había hecho algunas declaraciones presionando al ucraniano para que desista de algunas de sus exigencias para lograr una paz duradera en Ucrania. Te contamos los detalles.

Voldímir Zelenski podría dejar la presidencia; asegura estar dispuesto a hacer elecciones en Ucrania

Voldímir Zelenski arribó este lunes a la Casa Blanca para encontrarse con Donald Trump, quien ha fungido como mediador en la Guerra de Ucrania . Durante la charla, Donald Trump presionó a Voldímir Zelenski para que acepte ciertas condiciones para poner fin a la guerra.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at…

Al respecto, Zelenski ha mencionado que está totalmente abierto para tener elecciones en Ucrania, pero comentó que para lograrlo, el pueblo ucraniano quiere estar en circunstancias seguras.

“Necesito trabajar con el parlamento, pero de forma segura y que no haya un campo de batalla. Obviamente durante la guerra no se pueden tener elecciones”, mencionó.

Al respecto, Donald Trump aseguró que su país están en busca de una paz inmediata y duradera en Ucrania.

“Estamos buscando una paz de larga duración y lo que tiene que pasar es que ya no tienen que asesinar personas”, apuntó Donald Trump.

Donald Trump presiona a Voldímir Zelenski para poner fin a la guerra en Ucrania

Tal y como lo prometió desde el primer día de su presidencia, Donald Trump busca un acuerdo rápido entre Putin y Zelenski para lograr la paz en Ucrania; por esta razón, Trump sigue ejerciendo presión para que el presidente de Ucrania acepte las condiciones para la paz con Rusia.

Antes de la reunión con Zelenski, Donald Trump ya solicitaba que el presidente de Ucrania renuncie a Crimea y desista de su solicitud de pertenecer a la OTAN.

Donald Trump anuncia llamada telefónica con Putin tras charla con Zelenski

Durante su reunión con el presidente de Ucrania, Donald Trump anunció que tendrá una conversación telefónica con Putin, al terminar su charla con Zelenski.

“Tendremos una llamada telefónica justo después de estas reuniones de hoy, y puede que logremos o no una (reunión) trilateral. Si no lo logramos, la lucha va a continuar”, comentó Trump.

Líderes europeos asisten a reunión de Trump con Zelenski

Tras la reunión de Donald Tump y Putin, Zelenski aceptó viajar a Washington para conocer cuáles eran las condiciones de Rusia para terminar la guerra; no obstante, el presidente ucraniano viajó en compañía de líderes europeos.

Tras la reunión, posaron junto con Trump y Zelenski, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

