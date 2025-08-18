Padre de familia muere a los 38 años tras mordedura de su “araña mascota"; la compró por Internet semanas antes

En Escocia, la tragedia golpeó a una familia cuando Mark Anthony Kirby, padre de 38 años, perdió la vida tras ser mordido por una araña venenosa que había comprado en internet como mascota.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El hecho, ocurrido a inicios de agosto de 2025, desató una ola de preguntas sobre los peligros de tener animales exóticos en casa y la falta de regulación en su venta.

En adn40 te explicamos lo ocurrido, los riesgos y las advertencias que deja esta historia.

¿Dónde y cuándo ocurrió la tragedia?

El caso se registró en un vecindario tranquilo de Escocia el 2 de agosto de 2025. Kirby había adquirido varias arañas exóticas semanas antes, en un intento por enfrentar su fobia a los insectos. Lo que parecía una afición se transformó en una amenaza latente dentro de su propio hogar.

Durante una comida familiar, el padre de dos hijos bromeó sobre sentirse mal, pero nadie imaginó que se trataba de un cuadro grave de envenenamiento. Horas después, ya en su casa, su salud se deterioró rápidamente. Cuando los paramédicos llegaron tras el llamado de su hermana, ya no presentaba signos vitales.

¿Quién era Mark Anthony Kirby y por qué tenía arañas venenosas?

Mark era descrito como un hombre alegre, extrovertido y muy cercano a sus hijos. Tras superar su miedo a los insectos, decidió coleccionar arañas venenosas compradas en línea. Su expareja explicó que esta afición buscaba llenar un vacío emocional, pero terminó exponiéndolo a un riesgo innecesario.

La familia asegura que nunca buscó ayuda médica pese a presentar síntomas como fiebre, dolores musculares y dificultad para respirar. Los especialistas coinciden en que un tratamiento temprano pudo haber salvado su vida.

Los peligros de tener arañas venenosas como mascotas

Las arañas venenosas no son animales domésticos. Especies como la viuda negra o la reclusa parda producen venenos que pueden generar daños severos en órganos, parálisis y hasta la muerte. Su manejo requiere experiencia y licencias especiales que Mark no poseía.

Además, estas regulaciones no son un simple trámite, sino una medida de seguridad pública. La mordedura de una araña venenosa no debe tomarse a la ligera: requiere atención médica inmediata para evitar complicaciones fatales.

¿Por qué no es recomendable adoptar animales exóticos?

Tener animales exóticos en casa representa riesgos de salud, seguridad y bienestar animal. Desde bacterias y venenos hasta escapes accidentales, los peligros son reales y muchas veces desconocidos por los dueños.

Experto habla sobre los peligros de la araña violinista, la especie que vive en los rincones de tu casa [VIDEO] En exclusiva para adn40 hablamos con el biólogo Abraham Hernández, experto en los peligros de la araña violinista que habita varias regiones de México.

La historia de Kirby recuerda que la naturaleza no debe domesticarse sin conocimiento ni precaución. Su caso es una advertencia para quienes consideran a animales salvajes como mascotas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.