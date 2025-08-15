Erin se convierte en huracán categoría 1; sigue su trayectoria en vivo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este viernes 15 de agosto que Erin se intensificó a Huracán categoría 1 en la escala de Saffir Simpson y aquí te decimos dónde afectará.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ( NOAA ), la temporada de huracanes del Atlántico de 2025 será del 1 de junio al 30 de noviembre.

Huracán Erin se convierte en categoría 1

Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada en la cuenca del Atlántico, según el SMN, se localiza a 740 kilómetros al este de las Antillas Menores y a 230 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo.

Además, presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora.

¿Dónde afectará el huracán Erin?

Se pronostica que el huracán Erin se fortalecerá en las próximas horas a medida que se acerca al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Podría intensificarse una vez que alcance aguas cálidas y para el domingo podría ser huracán categoría 3.

Es poco probable que toque tierra en cualquiera de las islas del Caribe y no se tiene previsto que afecte el territorio mexicano.

⚠️ Esta mañana, #Erin se intensificó a #Huracán de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Debido a su distancia y desplazamiento no representa peligro para costas nacionales. pic.twitter.com/h953YAQHBd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 15, 2025

Sigue aquí la trayectoria en vivo:

¿Qué hacer ante un huracán?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) recomiendan a la población que ante un huracán tomen en cuenta lo siguiente:

Quedarse en casa si es un lugar seguro

Si las autoridades piden evacuar, debes hacerlo

Mantén la calma

Desconecta todos los aparatos y el interruptor de energía eléctrica

Mantenerse alejado de puertas y ventana

Identifica los refugios temporales

