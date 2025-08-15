Erin se convierte en huracán categoría 1; sigue su trayectoria en vivo
El huracán Erin se fortalecerá durante el fin de semana y se prevé que provoque lluvias y fuertes vientos, según el Centro Nacional de Huracanes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este viernes 15 de agosto que Erin se intensificó a Huracán categoría 1 en la escala de Saffir Simpson y aquí te decimos dónde afectará.
De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ( NOAA ), la temporada de huracanes del Atlántico de 2025 será del 1 de junio al 30 de noviembre.
Huracán Erin se convierte en categoría 1
Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada en la cuenca del Atlántico, según el SMN, se localiza a 740 kilómetros al este de las Antillas Menores y a 230 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo.
Además, presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora.
¿Dónde afectará el huracán Erin?
Se pronostica que el huracán Erin se fortalecerá en las próximas horas a medida que se acerca al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Podría intensificarse una vez que alcance aguas cálidas y para el domingo podría ser huracán categoría 3.
Es poco probable que toque tierra en cualquiera de las islas del Caribe y no se tiene previsto que afecte el territorio mexicano.
Sigue aquí la trayectoria en vivo:
¿Qué hacer ante un huracán?
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) recomiendan a la población que ante un huracán tomen en cuenta lo siguiente:
- Quedarse en casa si es un lugar seguro
- Si las autoridades piden evacuar, debes hacerlo
- Mantén la calma
- Desconecta todos los aparatos y el interruptor de energía eléctrica
- Mantenerse alejado de puertas y ventana
- Identifica los refugios temporales
