Recientemente, el Monto Transaccional del Usuario (MTU) se convirtió en una herramienta clave para las operaciones bancarias digitales en nuestro país.

¿Qué es el MTU?

Si no sabes qué es el MTU, en adn Noticias te contamos que se trata de una herramienta clave para establecer un límite máximo para las transferencias electrónicas, y tiene como objetivo reducir el riesgo de fraudes y movimientos.

Recientemente, usuarios de redes sociales han advertido que les han llegado supuestos mensajes de “multas” de hasta 12,800 pesos para las personas que no tengan activa esta función dentro de sus aplicaciones bancarias.

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¿Habrá multas por no establecer el MTU en mi aplicación bancaria?

La realidad es que no se aplicará ninguna multa para las personas que no hayan configurado su MTU.

La cifra de 12,800 pesos vinculada al MTU en realidad no corresponde a una sanción económica, sino que en realidad se trata de un monto límite por “default” para cada transacción.

Esto significa que los usuarios podrán seguir utilizando su cuenta bancaria sin proble,as, aunque podría enfrentar ciertas restricciones al momento de realizar alguna transferencia si no se modifica el monto límite establecido por cada institución financiera.

¿Cómo configurar el MTU?

Es importante precisar que cada banco cuenta con movimientos diferentes, pero en general, el procedimiento de cada uno es similar. Estos son los pasos a seguir en la mayoría de los casos:

Ingresar al apartado de configuración o ajustes dentro de la aplicación bancaria .

o dentro de la . Seleccionar el apartado “ límite de operaciones ”.

”. Definir un monto máximo por operación o por día, en caso de que el banco lo permita.

por operación o por día, en caso de que el banco lo permita. Confirmar los cambios. Usualmente, se requiere de la huella o el código del usuario por motivos de seguridad.

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