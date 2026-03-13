Tu cuenta bancaria puede estar en riesgo si tienes deudas con el IRS

Millones de personas ignoran que el IRS tiene el poder legal de embargar su cuenta bancaria sin que puedan hacer nada al respecto si no atienden a tiempo una deuda fiscal . No se trata de una amenaza vacía, es un proceso real, reglamentado y con consecuencias que pueden afectar tu vida financiera de un día para otro.

Entender cómo funciona este mecanismo puede marcar la diferencia entre proteger tu dinero o perderlo.

Cada año, miles de contribuyentes reciben notificaciones del Servicio de Impuestos Internos sin saber exactamente qué significan o qué tan serias pueden ser. La falta de respuesta a esas cartas no detiene el proceso; al contrario, lo acelera. Lo que comienza como un aviso por impuestos pendientes puede escalar, en cuestión de meses, hasta un embargo directo sobre tus fondos bancarios.

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IRS y deuda fiscal: así puede acceder el gobierno a tu cuenta bancaria

El IRS tiene autorización legal para embargar tus bienes en virtud del Código de Rentas Internas (IRC, por sus siglas en inglés), específicamente bajo la sección 6331. Esto incluye no solo dinero en efectivo o propiedades físicas, sino también cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de retiro, salarios, ingresos por alquiler e incluso el valor en efectivo de tu seguro de vida.

Lo más llamativo de este proceso es que el IRS generalmente ya tiene acceso a información sobre tus cuentas financieras antes de proceder con el embargo. En otras palabras, no necesita investigarte desde cero: con una sola notificación a tu banco, puede ordenar que se congelen los fondos disponibles en ese momento. Muchas personas se enteran del embargo no por una carta, sino porque su tarjeta fue rechazada en una compra o porque un cheque que emitieron rebotó por falta de fondos.

El proceso tiene etapas claras y definidas. Primero, el IRS evalúa que existe una deuda y te envía una Notificación y Demanda de Pago. Si no respondes ni pagas, envía una Notificación Final de Intención de Embargo junto con un aviso sobre tu derecho a una audiencia. A partir de esa notificación final, el IRS puede proceder con el embargo 30 días después. Lo importante es que el IRS no puede actuar sin seguir este protocolo: un embargo sin aviso previo no está permitido por ley.

Una vez que el banco recibe la orden, congela los fondos durante un período de 21 días. Este es el único margen de tiempo que tienes para reaccionar antes de que el dinero sea transferido al IRS. Transcurrido ese plazo sin que hayas tomado acción, el banco está obligado a enviar los fondos al gobierno federal.

Deuda con el IRS: cuánto puede embargar y con qué frecuencia

El IRS puede confiscar todo el dinero disponible en tu cuenta en el momento del embargo, hasta cubrir el monto total de la deuda, incluidas las multas e intereses acumulados. Sin embargo, si con ese embargo no se cubre la deuda completa, el IRS no se detiene: puede emitir nuevos embargos cada vez que se registren nuevos depósitos en tu cuenta, sin límite de veces establecido por ley. En algunos casos, esto puede ocurrir mensualmente hasta saldar el saldo pendiente.

Además del dinero en banco, el IRS también puede ordenar la venta de bienes físicos como tu automóvil, embarcación o incluso tu vivienda para recuperar lo adeudado. El alcance de sus facultades de cobro es amplio y no se limita únicamente al dinero en efectivo.

Vale la pena aclarar que existe una diferencia importante entre un embargo (levy) y un gravamen (lien). El gravamen es un reclamo legal sobre tu propiedad como garantía de la deuda, mientras que el embargo implica la confiscación directa de tus bienes para saldarla. Ambos son herramientas del IRS, pero el embargo es la acción más severa y la de consecuencias más inmediatas.

Conocer estos mecanismos no es solo para quienes ya están en problemas con el IRS. Si tienes deudas fiscales pendientes, recibes cartas que no sabes cómo responder o simplemente no has presentado tu declaración de impuestos en los últimos años, el momento de actuar es antes de recibir esa notificación final. Consultar con un profesional de impuestos al primer signo de una deuda con el IRS puede ahorrarte el costo —económico y emocional— de enfrentar un embargo bancario cuando menos lo esperas.