Autos que pueden obtener holograma 0 y 00 en Edomex; lista para circular diario en 2026

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de México (SMAyDS) aclaró los criterios para la verificación vehicular en 2026 y confirmó que los automóviles modelo 2006 y posteriores, emplacados en la entidad, sí pueden acceder al holograma cero o doble cero, siempre que aprueben las pruebas anticontaminantes.

Con este distintivo, los vehículos pueden circular todos los días, salvo cuando se declare contingencia ambiental.

La precisión se dio luego de que, a inicios de año, circulara información que limitaba el holograma cero a modelos 2010 y posteriores, lo que generó confusión entre los automovilistas.

Recuerda que, a partir del 1 de enero 2026, el Programa #HoyNoCircula entró en operación con aplicación de multas en la ZMVT y ZMST.

Fe de erratas corrige el alcance del holograma cero

Para despejar dudas, la dependencia emitió una Fe de Erratas en la que rectificó los criterios. El ajuste incluye también al holograma doble cero, destinado a vehículos nuevos y que permite circular hasta por dos años sin verificación semestral.

Con ello, la autoridad ambiental homologó el alcance del programa y confirmó que la elegibilidad no depende exclusivamente del año-modelo reciente, sino del cumplimiento de los parámetros técnicos y de emisiones.

Vehículos que pueden aplicar al holograma 0 y 00

¿Qué autos pueden obtener holograma 00 en Edomex?

Vehículos nuevos (año modelo vigente)

(año modelo vigente) Autos eléctricos (EV)

(EV) Autos híbridos eléctricos nuevos

¿Qué autos pueden obtener holograma 0 en Edomex?

Autos modelo 2006 y posteriores a gasolina

y Autos híbridos no nuevos

Autos convertidos a Gas Natural o Gas LP (quinta generación)

Así quedan los hologramas 1 y 2

La autoridad precisó el resto de las categorías :



Holograma uno : para modelos 1994 a 2025, con restricción de*un día a la semana y dos sábados al mes

: para modelos 1994 a 2025, con restricción de*un día a la semana y dos sábados al mes Holograma dos: para modelos 1994 y anteriores, con restricción de un día a la semana y ningún sábado

Calendario de verificación 2026 se mantiene

La SMAyDS confirmó que el calendario del primer semestre de 2026 no cambia:



Enero–febrero: placas 5 o 6 (engomado amarillo)

(engomado amarillo) Febrero–marzo: placas 7 u 8 (rosa)

(rosa) Marzo–abril: placas 3 o 4 (rojo)

(rojo) Abril–mayo: placas 1 o 2 (verde)

(verde) Mayo–junio: placas 9 o 0 (azul)

La recomendación es verificar con anticipación y revisar que el vehículo cumpla los criterios técnicos para evitar contratiempos.

