Amazon México lanza “Remates de Almacén": Cómo comprar productos devueltos casi gratis

En los últimos meses, Amazon México ha intensificado la promoción de su sección “Remates de Almacén”, conocido como Amazon Warehouse, una categoría que permite a los compradores acceder a productos electrónicos, electrodomésticos, muebles e incluso artículos de belleza a precios considerablemente más bajos que los de catálogo.

Aunque no es nueva, esta opción ha ganado popularidad entre quienes buscan ofertas reales sin sacrificar la confianza en la plataforma.

¿Qué son los “Remates de Almacén” de Amazon ?

Los productos que aparecen en esta sección provienen principalmente de tres fuentes:



Artículos devueltos por clientes que cambiaron de opinión.



por clientes que cambiaron de opinión. Productos con empaques dañados durante el manejo en bodega o transporte, aunque el contenido esté intacto.



durante el manejo en bodega o transporte, aunque el contenido esté intacto. Mercancía que permaneció demasiado tiempo en inventario y ya no puede venderse como “nueva”.

Antes de volver a ponerlos a la venta, Amazon realiza una evaluación rigurosa: cada artículo se inspecciona físicamente y se prueba su funcionamiento. Si no opera correctamente, no se vende, sin importar su apariencia. Solo los que pasan este control entran al catálogo de Remates.

Clasificación clara: no todo “usado” es igual

Amazon no agrupa todos los productos devueltos bajo una sola etiqueta. En cambio, los clasifica en cuatro categorías bien definidas, lo que ayuda al comprador a saber qué esperar:



Como nuevo: Funciona perfectamente. Puede haber sido abierto, pero está impecable. A veces solo la caja tiene golpes o marcas. Incluye todos los accesorios originales.



Funciona perfectamente. Puede haber sido abierto, pero está impecable. A veces solo la caja tiene golpes o marcas. Incluye todos los accesorios originales. Muy buen estado: Tiene signos mínimos de uso —como pequeños rayones—, pero sigue funcionando como si fuera nuevo. El empaque podría estar reemplazado.



Tiene signos mínimos de uso —como pequeños rayones—, pero sigue funcionando como si fuera nuevo. El empaque podría estar reemplazado. Buen estado: Muestra desgaste visible (manchas, marcas de uso) y puede faltar algún accesorio poco relevante, como el manual o un cable secundario. Aun así, el producto principal opera sin problemas.



Muestra desgaste visible (manchas, marcas de uso) y puede faltar algún accesorio poco relevante, como el manual o un cable secundario. Aun así, el producto principal opera sin problemas. Aceptable: Es el más económico de todos. Presenta desgaste notable —abolladuras, esquinas golpeadas, etc.—, pero Amazon garantiza que sí funciona. Pueden faltar piezas no esenciales, como tornillos en muebles o fundas protectoras.

Esta transparencia evita sorpresas desagradables: cada ficha de producto detalla qué accesorios incluye y qué daños visibles tiene.

Devoluciones sí, garantía del fabricante no

Una de las dudas más comunes es si estos artículos se pueden devolver. La respuesta es sí: tienen los mismos 30 días de plazo que cualquier compra en Amazon México. Incluso durante la temporada navideña, ese plazo se extiende —por ejemplo, en 2025, hasta el 31 de enero para la mayoría de los productos—.

Sin embargo, hay un punto clave: no incluyen la garantía original del fabricante, ya que técnicamente ya fueron “activados” o abiertos. A cambio, están respaldados por la política de devoluciones de Amazon, que permite reembolsos completos si el producto no cumple con lo descrito o presenta fallas.

¿Realmente son “casi gratis” los productos de Amazon Warehouse?

Aunque el título sugiere precios simbólicos, la realidad es más matizada: los descuentos suelen oscilar entre el 20% y el 50%, dependiendo del estado del producto y la demanda. Por ejemplo, es común encontrar audífonos Bluetooth en “muy buen estado” por menos de la mitad de su precio original, o una cafetera con caja abierta a un 30% de descuento.

Lo que sí es cierto es que, al combinar estos descuentos con promociones como Ofertas Relámpago o cupones exclusivos para Prime, algunos artículos pueden acercarse a precios “casi gratis”, especialmente en categorías como accesorios, libros o artículos para el hogar.

Con esta estrategia, “Remates de Almacén” se convierte en una herramienta útil para quienes buscan calidad verificada, buen precio y la seguridad de comprar en una plataforma conocida.

