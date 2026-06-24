¿Golpe a tu bolsillo? Lista de alimentos más caros por la inflación de junio en México

El precio de los alimentos en México se mantiene como uno de los temas de mayor relevancia para millones de familias mexicanas. Durante la primera quincena de junio de 2026, la inflación anual se ubicó en 3.55%, su nivel más bajo en más de dos meses, esto conforme a los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aunque la cifra representa una mejora frente al 4.51% registrado en el mismo periodo pero del año pasado, en adn Noticias te revelamos si esta noticia podría traducirse en un alivio para los consumidores.

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aguacate aguacate (Archivo)

¿Qué productos subieron de precio durante junio en México?

Conforme a los datos del INEGI, algunos bienes y servicios registraron aumentos importantes durante la primera mitad de junio; los mayores incrementos fueron:

Aguacate : +18.51%

: +18.51% Transporte aéreo: +13.75%

Hoteles: +8.73%

Papa y otros tubérculos: +5.76%

Servicios turísticos en paquete: +4.07%.

Cabe señalar que los especialistas atribuyen estos aumentos a factores estacionales relacionados con el turismo, además de a la demanda vacacional.

https://x.com/INEGI_INFORMA/status/2069753079457550740

En la primera quincena de junio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.274 y representó una disminución de 0.11% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.55%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/MjqX4rsc3J — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 24, 2026

¿Hay productos que bajaron de precio durante junio en México?

Entre los productos y alimentos que registraron las mayores reducciones destacan varios alimentos esenciales en la cocina mexicana:

Chile poblano: -28.33%

Jitomate : -23.98%

: -23.98% Chile serrano: -15.21%

Uva: -14.59%

Otros chiles frescos: -6.55%.

Cabe decir que estas bajas en los precios contribuyeron significativamente a contener la inflación, además de reducir el gasto de los hogares en productos de consumo diario.

Inflación aumenta en México. El jitomate es el producto que más ha resentido el impacto de la inflación durante el último año. (Jose Luis Gonzalez/REUTERS)

Inflación durante junio en México: ¿Qué significa esta baja para los mexicanos?

Aunque una inflación menor no implica que los precios bajen de forma generalizada, sí significa que están aumentando a un ritmo más lento, y esto ayuda a preservar el poder adquisitivo de las familias y genera un entorno más favorable para el consumo y la estabilidad económica.

De hecho, la evolución de los precios seguirá siendo uno de los indicadores más observados durante los próximos meses, especialmente ante las decisiones de política monetaria del Banco de México.

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