Tener deudas o retrasos en los pagos de las tarjetas de crédito o préstamos bancarios puede ser uno de los momentos más angustiantes que puede vivir una persona en México, esto gracias al aumento de la deuda por intereses y las llamadas hostigantes que suelen hacer los despachos de cobros.

Sin embargo y más allá de lo que sí pueden hacer las instituciones bancarias para solicitar el pago de los créditos correspondientes, la realidad es que también en muchas ocasiones las empresas sobrepasan la línea de lo que permite la ley y lo que puede ser considerado como un abuso.

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La cronología del impago: Qué pasa día a día con tu deuda

El órden cronológico de lo que debería pasar por la falta de pago de una tarjeta de crédito o un préstamo bancario es el siguiente, esto según con lo estipulado por autoridades:

Primer día de retraso: se comienzan a generar intereses moratorios

se comienzan a generar intereses moratorios Del segundo al día 15 : comienzan los recordatorios de pago vía mensajes de texto o correos electrónicos

: comienzan los recordatorios de pago vía mensajes de texto o correos electrónicos Día 30 primer mes vencido : aumento considerable de intereses y comienzan las llamadas frecuentes de cobro junto con correos

: aumento considerable de intereses y comienzan las llamadas frecuentes de cobro junto con correos Del día 60 al 90 : el banco comienza a considerar la deuda como un incumplimiento serio y procede a la cancelación de tarjetas y el congelamiento de línea de crédito

: el banco comienza a considerar la deuda como un incumplimiento serio y procede a la cancelación de tarjetas y el congelamiento de línea de crédito Después de los 90 días la deuda pasa a cobranza externa

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Mitos y realidades jurídicas ¿Existe el riesgo de ir a la cárcel?

La respuesta corta y concreta a la pregunta es no, pues ningún banco puede solicitar cárcel para un ciudadano por un préstamo bancario normal o una tarjeta de crédito no pagada, sin embargo algunos casos sí puede terminar en demanda judicial.

Pese a ello, es importante mencionar que sí se pueden emitir procesos judiciales de manera legal para exigir el pago de la deuda, lo cual incluso podría derivar en el embargo de productos y mercancía siempre y cuando exista una resolución de un juez.

Guía de acción ¿Cómo solucionar una deuda de tarjeta de forma legal?

Lo primero que se tiene que tener en mente al momento de contar con una deuda importante ante bancos en México, es que el “desaparecer” puede derivar en más problemas que soluciones. Es decir, siempre será recomendable mantenerse en contacto con las instituciones financieras.

Los siguientes pasos a seguir y que te podrían salvar de problemas más fuertes son los siguientes:

Solicitar una reestructura de la deuda

Considerar una consolidación de deuda en caso de tener varias tarjetas

Negociar una reducción de la deuda

Solicitar carta convenio

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