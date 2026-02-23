Deuda en tarjeta de crédito al morir: quién paga y cómo te protege el seguro de saldo deudor

La muerte es un tema que nadie quiere abordar, pero cuando se trata de finanzas personales, ignorarla puede dejarle a tu familia una carga muy pesada. Una de las dudas más frecuentes entre quienes tienen tarjetas de crédito es: ¿qué pasa con esa deuda si falleces?

La respuesta corta es que la deuda no desaparece automáticamente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, tu familia no está obligada a pagarla de su propio bolsillo. Entender cómo funciona este proceso puede ahorrarte mucho sufrimiento a ti y a tus seres queridos.

¿Quién paga la deuda de tarjeta de crédito cuando alguien muere?

Cuando una persona fallece, sus deudas pasan a ser responsabilidad de su patrimonio o "estate", es decir, todos los bienes y activos que dejó al morir, como por ejemplo cuentas bancarias, propiedades, inversiones y cualquier otro recurso de valor.

Un ejecutor testamentario —designado en el testamento o nombrado por un tribunal— es quien se encarga de liquidar esas deudas utilizando los activos del difunto antes de repartir la herencia entre los beneficiarios.

Si el patrimonio no alcanza para cubrir todos los saldos pendientes, las deudas de tarjetas de crédito simplemente se consideran incobrables y los acreedores las cancelan como pérdida.

Ahora bien, existen excepciones importantes que sí pueden involucrar a los familiares:

Cotitular o cofirmante: Si otra persona compartía la cuenta o firmó como aval, esa persona hereda la obligación de pagar el saldo completo.

En estados como California, Texas, Arizona, Nevada, Washington o Louisiana, las deudas contraídas durante el matrimonio son responsabilidad de ambos cónyuges, aunque solo uno aparezca en la cuenta.

Usuario autorizado: Ser usuario autorizado de una tarjeta NO te convierte en responsable de la deuda. Esta es una distinción legal muy importante.

La Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) advierte que es ilegal que los cobradores de deudas presionen a familiares haciéndoles creer que tienen la obligación de pagar, salvo que estén en alguna de las situaciones anteriores.

¿Qué es el seguro de vida de saldo deudor en las tarjetas de crédito?

Para proteger tanto a los tarjetahabientes como a sus familias, muchas tarjetas de crédito en Estados Unidos ofrecen un seguro conocido como "balance protection insurance" o seguro de saldo deudor. En esencia, es una cobertura que cancela o suspende tu deuda pendiente si ocurre un evento catastrófico.

Funciona de la siguiente manera: el tarjetahabiente paga una prima mensual que suele calcularse como un porcentaje del saldo promedio diario —generalmente entre $0.85 y $1.20 por cada $100 adeudados— y, a cambio, la aseguradora se compromete a liquidar el saldo en caso de muerte, incapacidad total o desempleo involuntario.

En caso de fallecimiento, el beneficio es directo, el seguro realiza un pago único al banco por el saldo total adeudado a la fecha de la muerte, liberando así a la familia de cualquier responsabilidad sobre esa deuda.

Algunos puntos clave que debes saber antes de contratarlo:

La mayoría de los planes tienen un tope máximo de cobertura, que puede ir desde $10,000 hasta $25,000 según el emisor.

Existen exclusiones : condiciones preexistentes, empleos a tiempo parcial o deudas adquiridas antes de la fecha de entrada en vigor pueden no estar cubiertos.

Algunos programas también cubren eventos como desempleo involuntario o incapacidad temporal, haciendo pagos mínimos mensuales durante un periodo establecido.

En caso de muerte, no se requiere que la familia tramite nada complicado: solo presentar el certificado de defunción al banco para activar el beneficio.

Aunque este seguro puede ser una red de seguridad valiosa, expertos financieros recomiendan leer con atención los términos y condiciones antes de contratarlo, ya que en algunos casos el costo acumulado de las primas puede superar el beneficio recibido.

