¿Sopes, tlacoyos? Antojitos y garnachas más saludables, según la UNAM

México se caracteriza por su gastronomía y todos alguna vez hemos comprado alguna garnacha en la calle y aunque pareciera que es poco saludable, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló cuáles antojitos son los más saludables.

Comida callejera de CDMX es saludable

Ana Ortega, profesora en Ciencia de la Nutrición Humana en la Facultad de Medicina de la UNAM y la investigadora Louise Guibrunet realizaron el estudio “Los vendedores ambulantes como actores de un sistema alimentario sustentable: el caso de la Ciudad de México” donde se analizaron tres tipos de venta callejera:



Puestos fijos

Semifijos

Ambulantes

Según el análisis, en la CDMX hay una gran variedad de alimentos que van desde los tradicionales hasta los más industrializados altos en azúcares refinados y grasas saturadas.

¿Cuáles son los antojitos mexicanos más saludables?

De acuerdo con el estudio, la dieta de la Milpa es un modelo saludable de alimentación de origen mesoamericano que tiene como centro los productos de la milpa como son el maíz, frijol, chile y calabaza.

Así que algunos de los antojitos o garnachas más saludables son:



Quesadillas

Tlacoyos

Tacos de guisado

En la mayoría de los puestos estos alimentos se cocinan en comal por lo que no tienen grasa añadida. Tiene frijol que es una legumbre con fibra y proteína vegetal. Además, en algunos casos se les puede agregar nopales, jitomate o cebolla que son vegetales.

Ventajas de las dietas tradicionales

Pero no solo destacan por ser saludables para el ser humano, pues también benefician en términos ambientales pues los alimentos producidos localmente están hechos de ingredientes que provienen del ecosistema local y demandan menos fertilizantes y agua y se vuelen sustentables. Algunas ventajas de las dietas tradicionales son:

Fueron cultivadas y mejoradas a lo largo de los siglos

Aprovechan los productos nativos del país

Son más sustentables

Son adecuadas para la población y el ecosistema local

