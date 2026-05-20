Moody’s recorta calificación crediticia de México por debilidad fiscal

En un paso a la línea roja, Moody’s informó que bajó la nota crediticia de México de Baa2 a Baa3, lo que significa que el país está a un escalón de perder “grado de inversión”, lo que le indica al mundo que tan seguro es invertir aquí.

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¿Por qué Moody’s bajó la calificación de la deuda de México?

Los culpables son dos, el gobierno mexicano que sigue inyectando cantidades masivas dinero a la petrolera Pemex.

📢 #Comunicado de prensa



Moody’s modificó la calificación crediticia de México a Baa3, manteniendo el grado de inversión soberano; la perspectiva cambió de negativa a estable.



Moody’s cambió la calificación de la deuda soberana de México de largo plazo en moneda extranjera y… pic.twitter.com/eQl7hpPy7F — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 20, 2026

La petrolera se dedica a perder las inversiones; solo en 2025 se le dieron 35 mil millones de dólares, actualmente hay 14 mil millones más presupuestados para el 2026 y ni mejoran sus operaciones ni dan resultados. Se le considera el “agujero negro” del país.

Otro factor es que gastamos más de lo que ingresa al país; el déficit fiscal —que es la diferencia entre lo que el gobierno recauda y lo que gasta— es altísimo y ronda el 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto provocó que la deuda bruta aumentara del 39.8% en 2023 al 49.3% en 2025.

Al final, esto genera un “frenón” a las inversiones, lo que genera un estancamiento en el manejo privado debido a la falta de energía, agua, seguridad e incertidumbre por la reciente reforma judicial y la futura revisión del T-MEC.

¿Cómo afecta este recorte a tu bolsillo?

En términos claros y concisos, el crecimiento es casi nulo, lo que provoca menos empleos para el ciudadano común, una economía que no se desarrolle, se estanquen los salarios e incluso haya recorte de plazas dentro de las empresas.

Según Moody’s, la expectativa para este 2026 es del 1% de incremento, lo que genera una presión al gasto público, provocando que el gobierno destine una tajada del presupuesto de la deuda para rescatar a Pemex, lo que deje libre menos dinero para infraestructura, hospitales, seguridad o servicios públicos.

Al final, cuando un país se vuelve cada vez más riesgoso para los inversionistas, el dinero se encarece y, a mediano plazo, esto se traduce en un alza de cobros de tasa de interés en los bancos, lo que hace inaccesible los créditos para sacar casas, autos o en el día a día con las tarjetas de crédito.