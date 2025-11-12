Ofertón en Elektra; Televisión LG de 65 pulgadas a mitad de precio antes del Mejor Fin 2025

Elektra ya tiene puesta la mirada en el Buen Fin 2025 —que oficialmente se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre—, pero la cadena se ha adelantado con su campaña interna llamada El Mejor Fin .

En ese contexto surge una oferta llamativa: la pantalla LG de 65'' aparece con un precio de contado de siete mil 990 pesos, frente al precio original de 14 mil 999 pesos.

Esto representa un descuento cercano al 47%, lo que convierte a la oferta en una oportunidad para quienes buscan renovar su sistema de entretenimiento en casa.

Características de la Televisión LG de 65 pulgadas

Según la página oficial de LG, este modelo (serie UA73 / UA75) incorpora: procesador “alpha 7 4K AI Gen8”, superescalado a 4K, soporte para HDR10 Pro, sistema operativo webOS con funciones inteligentes y control por voz.

La ficha técnica en Elektra confirma: resolución 3840 × 2160 (4K), sistema Smart TV, tamaño de 65 pulgadas.

Esto permite concluir que no se trata de un modelo básico, sino de uno con buen nivel de funciones para entretenimiento, películas, series o videojuegos.

Facilidades de pago en Elektra

Además del descuento de contado, Elektra ofrece la posibilidad de financiar la compra hasta en 12 pagos sin intereses (MSI).

De igual forma, se menciona un esquema de pago de aproximadamente 126 pesos por 102 semanas, lo cual se traduce en pagos semanales prolongados, una opción atractiva para quienes prefieran cuotas pequeñas.

Es importante que el comprador revise los términos exactos: disponibilidad en sucursal, vigencia de la oferta, si aplica para compras en línea o sólo físicas.

Consejos antes de comprar la televisión LG

Dado que Elektra se adelantó al Buen Fin con “El Mejor Fin”, conviene verificar que la oferta esté activa al momento de la compra y no haya modificaciones de último minuto.

También es recomendable comparar este precio con otras cadenas para confirmar que es el mejor precio del mercado.

Revisar políticas de devolución, garantía (sobre todo para televisores grandes) y los costos de envío o instalación también serán puntos clave.

