El futuro económico mundial no dependerá de EUA, Rusia o China sino de estos países que no pensarías

Para el próximo 2050 las potencias económicas a nivel mundial cambiarán para siempre, pues de acuerdo con PwC, red global de firmas de servicios profesionales, tanto México como Brasil entrarán de lleno en el top 10 para estar codo a codo con naciones como China, India y Estados Unidos (EUA).

A través de un informe detallado con miras a los próximos 25 años, esta compañía refirió que estas dos naciones comenzarán a ser la punta de lanza en Latinoamérica, esto gracias a su Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).

Empresarios rechazan aumento al IEPS en bebidas azucaradas y alertan impacto en pequeños comercios [VIDEO] Líderes empresariales se reúnen con legisladores para rechazar aumento IEPS en refrescos y cigarros, advirtiendo pérdida de empleos y auge del mercado informal.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué México y Brasil serán potencias económicas en 2050?

De acuerdo con lo mencionado por PwC, las proyecciones del crecimiento económico de México para 2050 se dan con base en las estrategias de comercio internacional, así como por la manufactura e innovación energética para el futuro.

Por su parte, se señala que Brasil podría llegar a ser una de las potencias mundiales gracias a su diversificación productiva, el impulso de la industria verde, así como el desarrollo tecnológico en diferentes áreas.

Sin embargo y más allá de las áreas de crecimiento que se prevén en estos dos países, se señala que tanto México y Brasil ya no dependen únicamente de materia prima, sino que se han logrado colocar como parte importante en el ámbito industrial y tecnológico.

¿Qué pasará con los líderes económicos de este 2025?

Se señala que estos crecimientos en los países latinoamericanos, reforzarán los vínculos con países como China , India, Rusia y Estados Unidos (EUA), los cuales son considerados como potencia a nivel mundial.

Por otro lado, se mencionó que podrían mejorar y pulir las alianzas con Europa, lo cual también ayudaría en el crecimiento en materia económica tanto para la República Mexicana como para Brasil.

Lista de países que serán potencia económica en 2050 según PwC

De acuerdo con el informe de PwC , las proyecciones sobre las potencias económicas para 2050 son las siguientes:

China

India

EUA

Indonesia

Brasil

Rusia

México

Japón

Alemania

Reino Unido

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.