Elektra cumple 75 años de acercar productos y soluciones financieras a quienes más lo necesitan

En un evento al sur de la Ciudad de México donde se encuentra el corporativo de Elektra , el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego celebró los 75 años de la tienda. El empresario destacó el papel de la tienda en la transformación económica de México mejorando la calidad de vida de millones de personas.

La visión de esta empresa sigue siendo la de acercar productos de alta calidad con las mejores opciones financieras a aquellos sectores de la población que más lo necesitan, posicionándose como líderes en el rubro y por encima de sus competidores. Millones de clientes acuden a sus tiendas para obtener los artículos que hacen sus vidas más sencillas o entretenidas con facilidades que les dan la oportunidad de generar bienes materiales para ellos y sus familias.

Grupo Elektra cumple 75 años [VIDEO] Grupo Elektra se fundó en 1950, como una modesta tienda de radios y electrodomésticos, que ha credido de una manera única desde entonces.

La era digital en Elektra

Elektra ha evolucionado como la era actual lo demanda. Sus más de 1200 puntos de venta en todo el país ahora cuentan con la tecnología de compra en línea con lo que sus millones de clientes pueden adquirir de forma segura y cómoda los productos que las tiendas ofrecen.

Del mismo modo, el catálogo online les ha permitido ampliar su oferta de productos e incorporar nuevas categorías como son moda, belleza, calzado y juguetes, integrando el comercio dentro de su app y las tiendas físicas. Además esta innovación ha aportado a Elektra la oportunidad de ofrecer préstamos, servicios y tecnología para seguir generando prosperidad incluyente y mejorar la vida de sus clientes.

Con todo esto y más, Elektra cumple 75 años reafirmando el compromiso de acompañar el desarrollo del país y celebrando lo mejor de la vida junto a las familias mexicanas.

