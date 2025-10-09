¡Les dice que no! Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex

Luego de que el pasado viernes 3 de octubre Grupo México lanzara una oferta formal para la compra del 100% de Banamex , Citi dio a conocer que la propuesta fue rechazada tras una evaluación en la que se incluyeron consideraciones financieras y de certeza de la operación.

A través de un comunicado emitido por el gigante financiero de los Estados Unidos (EUA), se dio a conocer que Citi mantendrá la venta del 75% del Banco Nacional de México de cara a la Oferta Pública Inicial (OPI).

Especialista desglosa el impacto de la venta de Banamex a Fernando Chico Pardo [VIDEO] Carlos Mota, especialista en Finanzas, explica el impacto de la venta de Banamex a Fernando Chico Pardo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué Citi rechazó la oferta de compra de Banamex?

De acuerdo con el comunicado de Citi y fuentes de Bloomberg, el rechazo a la oferta de compra de Banamex por Grupo México se debe a la confianza en la operación anunciada el pasado 24 de septiembre de este 2025, así como la OPI planificada para la desinversión del banco antes mencionado.

Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas -se lee en el comunicado del gigante financiero.

¿Qué pasará con Citi Banamex?

Con el anuncio del rechazo de la venta del 100% de Banamex a Grupo México, Citi se mantiene con la transacción del 25% del banco al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, el cual continuará como el accionista mayoritario de cara a la Oferta Pública Inicial que realizará la entidad financiera para la venta del 75% restante.

Estimaciones de expertos en finanzas señalan que la OPI de Banamex podría ocurrir a finales de este mismo 2025, o máximo, a mediados del próximo 2026 como parte del proceso anunciado por Citigroup.

🚨#AlertaADN



Citi (@Citi) rechazó la oferta de Grupo México (@GMexico_oficial) para adquirir Banamex (@banamex), tras evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, informó Bloomberg (@business) https://t.co/xxauLOPL8O pic.twitter.com/hGxaNXoSzY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 9, 2025

Acciones de Grupo México se desploman tras oferta de compra de Banamex

Vale la pena mencionar que luego de que Grupo México hiciera la oferta formal para la compra de Banamex , las acciones de la compañía de Germán Larrea se desplomaron un 15%, lo cual representó el nivel más bajo registrado desde el ya lejano 2008.

Pese a ello y luego del rechazo de Citigroup, las acciones de Grupo México subieron más de 4% en cuestión de horas, esto con un precio de hasta 147.46 pesos por unidad.

¿Qué es Grupo México?

Grupo México es un conglomerado de empresas que se dedica principalmente a la minería, al transporte ferroviario, así como a la infraestructura a través de construcciones, perforaciones y proyectos de ingeniería.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.