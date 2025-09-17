Secretaría de Economía lanza plataforma para enviar opiniones sobre el T-MEC; tienes 60 días participar

La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, publicó en el DOF las bases para consultas públicas sobre el T-MEC.
Las autoridades invitaron a personas, empresas y sectores interesados a enviar información, comentarios y recomendaciones respecto al funcionamiento del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
El proceso de consulta pública se realiza en preparación para la revisión conjunta, con inicio en julio de 2026.
Tienes 60 días naturales para participar en las consultas a partir de la publicación del aviso el 17 de septiembre de 2025.