Secretaría de Economía lanza plataforma para enviar opiniones sobre el T-MEC; tienes 60 días participar

Secretaría de Economía lanza “buzontmec.economia.gob.mx” para enviar opiniones sobre el T-MEC; participa en la revisión para 2026, tienes 60 días de plazo.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, publicó en el DOF las bases para consultas públicas sobre el T-MEC.
  • Las autoridades invitaron a personas, empresas y sectores interesados a enviar información, comentarios y recomendaciones respecto al funcionamiento del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
  • El proceso de consulta pública se realiza en preparación para la revisión conjunta, con inicio en julio de 2026.
  • Tienes 60 días naturales para participar en las consultas a partir de la publicación del aviso el 17 de septiembre de 2025.
