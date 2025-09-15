El “súper peso” se mantiene: Precio del dólar hoy 15 de septiembre de 2025 en los bancos de México

El precio del dólar hoy 15 de septiembre de 2025 mantiene la racha positiva del peso mexicano frente al dólar estadounidense. Bancos, inversionistas y ciudadanos siguen atentos al tipo de cambio en tiempo real, pues de este dependen desde viajes y compras en línea hasta créditos e importaciones.

En adn40 te contamos cómo amaneció el dólar, los precios en bancos, cuánto pagan en Banco Azteca, previsiones semanales, beneficios de invertir en dólares y dónde cambiar tus pesos de manera segura.

¿Cómo amaneció el día de hoy el dólar?

El peso mexicano inició este lunes con ligera ganancia frente al dólar estadounidense. Según datos del tipo de cambio Banxico, la moneda mexicana cotiza en 18.52 pesos por dólar, con una apreciación del 0.03% respecto al cierre previo.

Este movimiento responde a la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda recortar tasas de interés en su próxima reunión, debilitando al dólar y fortaleciendo al peso.

Precio del dólar en los bancos de México

El billete verde varía según la institución bancaria. Estos son algunos precios de referencia:



Afirme: Compra $17.70 | Venta $19.10

Banco Azteca: Compra $17.25 | Venta $18.94

Banorte: Compra $17.50 | Venta $19.00

BBVA: Compra $17.29 | Venta $19.02

Banamex: Compra $17.90 | Venta $18.94

El tipo de cambio hoy fluctúa entre $17.25 y $19.10, por lo que conviene comparar antes de realizar operaciones.

¿Cuánto pagan el dólar en el Banco Azteca hoy?

El precio del dólar Banco Azteca hoy se ubica en $17.25 para la compra y $18.94 para la venta. Es una de las instituciones con menor margen, lo que lo hace atractivo para quienes buscan convertir pesos a dólares en efectivo.

¿Cuánto es $1000 pesos mexicanos en dólares?

Si tomamos como referencia un tipo de cambio de 18.52 pesos por dólar, $1000 pesos equivalen a 54.02 dólares estadounidenses. La cantidad final puede variar dependiendo de la comisión o institución bancaria elegida.

¿A cuánto está el dólar hoy en México en 2025?

Este lunes 15 de septiembre, el dólar se mantiene en un rango promedio de 18.52 pesos, lo que confirma la resistencia del súper peso frente al billete verde.

Previsiones del dólar para la semana del 15 al 21 de septiembre

Los analistas prevén que el peso continúe estable, aunque los ojos están puestos en la reunión de la Fed del 17 de septiembre. Una baja de tasas podría mantener la fortaleza del peso. Sin embargo, indicadores como inflación y desempleo en Estados Unidos podrían mover la balanza en los próximos días.

¿De qué depende el tipo de cambio del dólar?

El tipo de cambio dólar se define por factores como tasas de interés de la Fed y Banxico, inflación en ambos países, crecimiento económico y la entrada de remesas. También influyen noticias políticas y la estabilidad internacional.

Beneficios de invertir en dólares

Protección contra la volatilidad del peso y diversifica el ahorro

Alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad en el mediano y largo plazo

¿Dónde cambiar pesos a dólares?

Bancos

Casas de cambio

Aeropuertos

