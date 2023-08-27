¡Paren todo! EA Sports acaba de lanzar dentro del FIFA 23 uno de los jugadores más esperados por los amantes del videojuego. Se trata del noruego, Erling Haaland, quien tiene una media de 99, lo que lo convierte junto a Pelé, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lionel Messi, en uno de los killers más letales dentro de la última versión del monopolio más grande del fútbol.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Sin embargo, no será tarea fácil el poder tener a este Futties Premium, ya que le deberás dedicar varias horas al juego y realizar una serie de pasos para poder adquirirlo. El tenerlo al frente del ataque pondrá a tu plantilla en otro nivel si es que quieres medirte ante otrosjugadores de talla mundial.

La increíble actuación de Erling Haaland junto a los actuales campeones de Europa lo ha puesto en la cima del balompié, ya que, con tan solo 23 años, el goleador lleva hasta el momento anotados 54 dianas y 9 asistencias en 56 encuentros, una marca que ha roto todas las cifras dentro del conjunto del Manchester City.

Así puede conseguir a Erling Haaland Futties Premium dentro del FIFA 23

Desde este 25 de agosto, FIFA 23 puso una serie desafíos que todos los que quieran a Erling Haaland Futties Premium deberán cumplir, ya que, de lo contrario, la otra forma para poder adquirirlo será a través del Mercado de Fichajes, pero, eso sí, pagando varios miles de pesos. Por lo que, si no quieres gastar tu dinero, a continuación, te presentaremos los pasos que deberás seguir antes de armar tu plantilla:

Jugadores de la Premier League : 1 / Valoración de la plantilla: 87 / Número de futbolistas: 11

: 1 / Valoración de la plantilla: 87 / Número de futbolistas: 11 Jugadores del Manchester City : 1 / Valoración de la plantilla: 87 / Número de futbolistas: 11

: 1 / Valoración de la plantilla: 87 / Número de futbolistas: 11 Jugadores TOTS o TOTW : 1 / Valoración de la plantilla: 88 / Número de futbolistas: 11

o : 1 / Valoración de la plantilla: 88 / Número de futbolistas: 11 Armar una plantilla con valoración de 87 y con un mínimo de 11 jugadores

y con un mínimo de 11 jugadores Armar una plantilla con valoración de 89 incluyendo a un jugador TOTS o TOTW y con un mínimo de 11 jugadores

incluyendo a un jugador o y con un mínimo de 11 jugadores Armar una plantilla con valoración de 89 y con un mínimo de 11 jugadores

y con un mínimo de 11 jugadores Armar una plantilla con valoración de 90 y con un mínimo de 11 jugadores

y con un mínimo de 11 jugadores Armar una plantilla con valoración de 91 y con un mínimo de 11 jugadores

y con un mínimo de 11 jugadores Armar una plantilla con valoración de 92 y con un mínimo de 11 jugadores

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google Newsy mantente siempre informado.