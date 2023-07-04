Hace unos días se hizo tendencia en redes sociales en México, el delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, luego de que luciera los tenis y la camisa tipo boliche, los cuales son parte de la colaboración de Nike realizó con la refresquera mexicana, Jarritos. Luego de que fueran virales las imágenes del campeón y goleador de la Premier League, varias personas se han preguntado ¿cómo conseguir este modelo de sneakers? además de diversos productos con el logotipo de la conocida marca mexicana, por lo que en adn40 te damos los detalles.

La euforia por obtener este modelo de tenis ha provocado todo un fenómeno para la empresa de tenis pues en estos momentos se encuentra agotado, pero resto de los productos de esta línea como camisas de botones tipo boliche, sudadera con gorro de tejido Fleece y chamarra de skateboarding, se encuentran disponibles para su compra en el sitio oficial de la marca deportiva.

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¿Cómo son los tenis de Nike y Jarritos?

Los tenis Nike SB Dunk Low x Jarritos llevan los colores clásicos de los Jarritos: el verde y el naranja para lograr una combinación que sería difícil no distinguir.

En un costado de los tenis se puede encontrar un jarrito color verde y naranja, del que está cayendo bebida color naranja.

Mientras que en las plantillas aparecen los clásicos logos y colores de Jarritos. La lengüeta, por su parte, muestra el logo de la marca sobre el Swoosh y en la parte del talón aparecen tanto el nombre de Nike como el de Jarritos reafirmando esta colaboración tan única

Haaland presume los tenis Nike y Jarritos

Erling Haaland, delantero del Manchester City, presumió en sus stories de Instagram sus tenis Nike modelo Nike SB Dunk Low con el logo de la marca mexicana de refrescos. “Amo estos”, publicó el noruego.

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¿Cuánto cuestan los tenis Nike -Jarritos de Haaland?

Este par de tenis Nike y Jarritos salió a la venta desde el 6 de mayo, aunque en México lo hicieron hasta el 13 de mayo por un precio de $3,299.00. Actualmente están agotados y en reventa alcanza el precio de $16,000.00.

Los costos por el resto de los artículos de esta colección de Nike con Jarritos son:

Camisas de botones tipo boliche: $1,899.00

Sudadera con gorro de tejido Fleece: $2,299.00

Chamarra de skateboarding acolchada: $4,099.00

¿Dónde puedo comprar los tenis de Nike con Jarritos?

Estos productos de la colección Nike y Jarritos se puede encontrar en el sitio oficial de la empresa deportiva, sin embargo, los tenis se encuentran agotados y no se sabe si habrá más piezas.

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