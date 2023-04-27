Con tan solo 22 años de edad el vikingo noruego, Erling Haaland, continúa haciendo historia en el futbol pues apenas en su temporada de debut en la Premier League, el delantero del Manchester City ya superó uno de los récords que parecían imposibles de romper al menos en el corto plazo.

Y es que durante el partido de este miércoles 26 de abril de 2023 entre el City y el Arsenal, Haaland logró anotar su gol número 33 de la temporada inglesa, con lo cual se convirtió en el máximo anotador en una sola temporada de 38 partidos de esta competición del futbol europeo.

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Con esta anotación, el exdelantero del Borussia Dortmund superó las 32 dianas que anotó el egipcio Mohamed Salah en la campaña 2017-2018 con el Liverpool, con la cual incluso cerró una de sus mejores temporadas de su carrera.

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El delantero del Manchester City consiguió esta tarde su gol número 33 en 29 partidos disputados en la presente temporada de la Premier League, por lo cual aún tiene siete partidos más para seguir incrementando su cuota goleadora de la campaña.

Inevitable. @ErlingHaaland now holds the record for the most goals of any player in a 38-match #PL season! pic.twitter.com/FmF83lUa6V — Premier League (@premierleague) April 26, 2023

¿Cuántos goles lleva Haaland en la presente temporada?

Más allá del récord que logró el noruego dentro del futbol inglés, es importante mencionar que de momento Haalandes el futbolista con más anotaciones gracias a lo que ha conseguido en Champions League, EFL Cup y Carabao Cup.

En total, de momento el delantero de 22 años de edad suma un total de 49 goles marcados, además de que, tentativamente, le faltan al menos nueve cotejos por disputar en la presente temporada.

Y es que hay que recordar que el Manchester City está próximo a disputar las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid, además de que va a disputar la final de la copa de Inglaterra ante el Manchester United.

Goles de Haaland en la temporada 2022-2023

La lista de goles del delantero noruego es la siguiente:

Premier League: 33 goles con siete jornadas aún por disputar

Champions League: 12 goles aún con dos juegos más por disputar (tres si el City llega a la final)

Emirates FA Cup: 3 goles

Carabo Cup: Un gol

Es importante mencionar que de acuerdo con el portal de Transfermarkt, el noruego tiene un promedio del 49% de participación en los goles del Manchester City en la Premier League, lo cual lo convierte en uno de los más influyentes para el conjunto ciudadano.

¿Cuánto vale Erling Haaland en el mercado de fichajes?

De acuerdo con la estimación de Transfermarkt, el delantero noruego cuenta con un costo de 170 millones de euros en el mercado, lo cual lo coloca tan solo por debajo de Kylian Mbappé del PSG, el cual está tasado en 180 millones de euros con apenas 24 años de edad.

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