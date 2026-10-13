Liverpool rebaja casi 10 mil pesos al Motorola Razr 60 plegable; así queda su precio

Liverpool tiene una oferta para quienes buscan un celular plegable con pantalla de gran tamaño y amplio, almacenamiento. El Motorola 60 Razr de 512 GB aparece con un precio de $31 mil 715 pesos frente a los $41 mil 229.50 pesos de referencia.

Esto representa un ahorro de $9 mil 514.50 pesos, equivalente a un descuento aproximado del 23%, según la oferta publicada en la tienda departamental de Liverpool.

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Liverpool rebaja más de 9,500 pesos el Motorola Razr 60 plegable: así queda su precio Motorola Razr 60 de 512 GB con 23% de descuento en Liverpool: conoce la oferta (Liverpool)

¿Cuánto cuesta el Motorola 60 Rzr en Liverpool?

El smartphone se ofrece por $31 mil 715 pesos, con la posibilidad de pagarlo a seis meses sin intereses de $5 mil 285.83 pesos mediante tarjetas participantes.

La publicación corresponde a un equipo desbloqueado comercializado por un vendedor externo dentro de Liverpool; por ello es importante revisar las condiciones de garantía, envío y devolución antes de comprar.

¿Qué características tiene el Motorola 60 Razr de oferta en Liverpool?

El dispositivo de Motorola se destaca por su diseño plegable que permite utilizar una pantalla amplia, además de reducir su tamaño al cerrarlo; entre sus principales características, se destacan:

Pantalla principal: pOLED de 6.9 pulgadas

Almacenamiento interno: 512 GB

Memoria RAM: 12 GB físicos, con expansión virtual mediante RAM Boost

Cámaras traseras: 50 MP + 13 MP

Cámara frontal: 32 MP

Conectividad: SIM física, eSIM y NFC

Seguridad: lector de huellas y reconocimiento facial.

La combinación de pantalla plegable, almacenamiento y cámaras busca ofrecer una experiencia versátil para fotografía, entretenimiento y productividad.

El Motorola Razr 60 resulta atravtivo para quienes desean experimentar con un smertphone plegable sin renunciar a una pantalla de gran formato; y tú, ¿comprarías un celular plegable por su diseño o preferirías un smartphone tradicional con carecterísticas similares?

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