Walmart rebaja a menos de $1,000 pesos kit de maquillaje Peenice All in One para mujer con paleta de sombras de ojos

Walmart ha puesto en rebaja el kit de maquillaje Peenice All in One para mujer, con paleta de sombras de ojos. El set está pensado para armar un maquillaje completo e incluye productos para rostro, ojos,cejas y labios, ideal para comprar de una sola vez todo lo que necesitas o para hacer un regalo completo.

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¿Cuánto cuesta el kit de maquillaje Peenice en Walmart y cómo se puede pagar?

El kit de maquillaje Peenice All in One costaba $1,167 pesos, pero con la rebaja de Walmart aplicada, ahora puede conseguirse a $989 pesos, cerca de un 15% menos.

El kit también puede pagarse en diferido en hasta 8 plazos con Cashi + aplazo o bien aprovechar las promociones bancarias a mensualidades fijas (no a meses sin intereses), que son las siguientes:

BBVA : 3 meses de $494.50 o 12 meses de $123.63 , sobre un total a pagar de $1,483.50

: o , sobre un total a pagar de $1,483.50 CrediBodega: 4 meses de $432.69 o 18 meses de $96.15, sobre un total a pagar de $1,730.75

El kit de maquillaje Peenice All in One pasó de $1,167 a $989 pesos en Walmart. (Walmart)

¿Qué incluye el kit de maquillaje Peenice All in One?

De acuerdo con la descripción del producto en Walmart, el kit de maquillaje en rebaja incluye:

3 paletas de sombras de ojos

2 bases

2 esponjas de maquillaje

de maquillaje Polvos sueltos

sueltos 6 lápices labiales

Delineador de ojos

de ojos Lápiz de cejas

10 plantillas para cejas

para cejas Rímel

Prebase facial

facial Barra de contorno

Paleta de correctores

Paleta de contornos

Brochas de maquillaje

de maquillaje Bolsa de maquillaje

Según indica Walmart, los colores son intensos y pigmentados, y se pueden mezclar para probar distintos estilos. El vendedor afirma además que la fórmula no daña la piel y que sirve incluso para pieles sensibles. El set de maquillaje es vegano y libre de crueldad animal.

Ya sea que lo compres para ti o como regalo, “este kit de maquillaje básico contiene todo lo que necesitas para crear un aspecto natural, desde la base hasta el maquillaje de ojos, las cejas, el maquillaje de labios y las herramientas de maquillaje“, subraya Walmart.

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