Liverpool remata Laptop HP 14-DQ0760DX de 14 pulgadas; ahorra más de 4 mil pesos

Liverpool lanzó una atractiva oferta para quienes buscan una computadora económica para estudiar, trabajar o realizar actividades cotidianas. La laptop HP 14-DQ0760DX de 14 pulgadas aparece con un precio de $5 mil 568 pesos, frente a los $9 mil 999 pesos de referencia.

Esto representa un ahorro de $4 mil 431 pesos, equivalente a un descuento aproximado del 44%, según el precio de oferta en la laptop HP 14-DQ0760DX publicado en la tienda en línea de Liverpool.

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Liverpool pone en oferta laptop HP de 14 pulgadas: cuesta 5,568 pesos y tiene descuento de 44% ¿Buscas una laptop barata? Liverpool ofrece descuento de 44% en este modelo HP (Liverpool)





¿Cuánto cuesta la laptop HP 14-DQ0760DX de oferta en Liverpool?

La computadora está disponible por $5 mil 568 pesos y puede adquirirse mediante hasta seis meses sin intereses de $928 pesos, de acuerdo con las condiciones de pago anunciadas.

El equipo aparece en el catálogo de Liverpool a través de un vendedor externo, por lo que es importante revisar las condiciones de compra, envío, además de la garantía antes de realizar el pedido.

Oferta en Liverpool: ¿Qué características tiene la laptop HP 14-DQ0760DX de 14 pulgadas?

El modelo HP 14-DQ0760DX está diseñado principalmente para actividades básicas y ofrece las siguientes especificaciones:

Pantalla: 14 pulgadas con resolución HD

Procesador: Intel Celeron N4120

Memoria RAM: 4 GB

Almacenamiento: 128 GB eMMC

Gráficos: Intel UHD integrados

Sistema operativo: Windows 11 en modo S

Conectividad: puertos USB-A, USB-C y HDMI

Cámara web: integrada para videollamadas.

Cabe señalar que su diseño compacto y acabado plateado la convierten en una alternativa para estudiantes y usuarios que necesitan movilidad.

¿Vale la pena comprar esta laptop en oferta en Liverpool?

Por sus características, resulta adecuada para navegar por internet, elaborar documentos, consultar correos electrónicos, realizar videollamadas y reproducir contenido multimedia.

Sin embargo, sus 4 GB de RAM y almacenamiento eMMC pueden limitar el rendimiento al ejecutar numerosos programas simultáneamente o aplicaciones exigentes. La publicación también señala una garantía de tres meses, un aspecto que conviene verificar con el vendedor.

La oferta puede consultarse directamente en el catálogo de Liverpool, aunque el precio y la disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso; y tú, ¿aprovecharías este descuento para comprar una laptop económica o preferirías invertir en un equipo con mayor memoria y almacenamiento?

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