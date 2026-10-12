Una jornada de violencia se registró la tarde de este lunes en Totolapan, Morelos, donde se reportaron enfrentamientos armados, vehículos incendiados, además de bloqueos en carreteras durante un operativo de seguridad, dirigido contra un presunto líder criminal.

Los hechos provocaron una intensa movilización de corporaciones estatales y federales, mientras habitantes difundieron videos de automóviles en llamas, además de columnas de humo en distintos puntos de la región.

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🚨#AlertaADN



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos realizó un despliegue operativo en Totolapan luego de darse a conocer un enfrentamiento entre civiles armados y policíashttps://t.co/7yyWJdu5jv https://t.co/KbSWsvlZ21 pic.twitter.com/g7x50fAvs3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 12, 2026

¿Qué pasó en Totolapan, Morelos?

De acuerdo con reportes de medios locales, el operativo tenía como objetivo la captura de un presunto generador de violencia, identificado extraoficialmente como “El Güero del Gym”. La intervención habría desencadenada enfrentamientos entre personas armadas y elementos de seguridad, seguidos de bloqueos con vehículos incendiados.

Sin embargo, las autoridades no habían confirmado públicamente la identidad del presunto detenido, ni las circunstancias exactas del enfrentamiento.

🚨 Se reportan enfrentamientos en Totolapan, Morelos



La Secretaría de Seguridad del estado mantiene un operativo en la zona



📹 @antonioaranda_ pic.twitter.com/rbTwtxSdyx — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 12, 2026

¿Qué carreteras fueron bloqueadas?

Los reportes señalan afectaciones en los accesos a Totolapan, Tlayacapan, Oaxtepec y Atlatlahuacan, municipios ubicados en la zona oriente de Morelos.

Videos difundidos en redes sociales, muestra vehículos atravesados sobre las vialidades, algunos de ellos envueltos en llamas. La situación complicó la circulación y generó preocupación entre habitantes y automovilistas.

#IMPORTANTE | Se reportan bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos de Totolapan, Morelos en respuesta a la supuesta detención de un líder criminal.https://t.co/dV8hDsBTAC pic.twitter.com/E1H61W4tuk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2026

SSPC Morelos mantiene operativo coordinado en la zona

“Ante los hechos que se registran esta tarde en Totolapan, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informa que se mantiene un despliegue operativo coordinado entre las instituciones de seguridad en la zona”, señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, mediante una publicación en su cuenta verificada en “x”.

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