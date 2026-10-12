Walmart remata Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB; más de 14 mil pesos de AHORRO

Walmart México lanzó una atractiva oferta para quienes buscan renovar su celular de gama alta. El Samsung Galaxy 26 Ultra de 512 GB en color azul claro aparece con un precio de $23 mil 499 pesos frente los $37 mil 999 pesos de referencia.

Esto representa un ahorro de $14 mil 500 pesos, equivalente a un descuento aproximado del 38%, según la promoción publicada en la tienda en línea de Walmart.

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Walmart baja 14,500 pesos el Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB: así queda su precio Walmart remata Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB: baja 14,500 pesos y ofrece hasta 18 meses sin intereses (Walmart)





¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S26 Ultra en Walmart?

El smartphone puede adquirirse por $23 mil 499 pesos con la posibilidad de pagar hasta 18 meses sin intereses de aproximadamente $1,305.50 pesos, mediante tarjetas participantes.

La promoción permite obtener un dispositivo de gama premium por menos de $24 mil pesos, aunque el precio, las existencias y las condiciones de financiamiento pueden cambiar.

¿Qué características tiene el Galaxy S26 Ultra?

El Samsung Galaxy 26 Ultra destaca por su pantalla de gran tamaño, capacidad de almacenamiento y funciones avanzadas; entre las características anunciadas por el modelo se encuentran:

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas

Resolución: 3120 × 1440 píxeles

Almacenamiento: 512 GB

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5

Conectividad: USB tipo C y NFC

Resistencia: certificación IP68 contra polvo y agua

Cámaras: sistema fotográfico de alta resolución.

Su pantalla de alta definición está pensada para disfrutar videos, videojuegos y contenido multimedia con gran nivel de detalle.

¿Vale la pena aprovechar la oferta del Samsung Galaxy S26 Ultra en Walmart?

El equipo está dirigido a quienes buscan almacenamiento amplio, una pantalla de gran formato y herramientas para fotografía, productividad y entretenimiento. La rebaja de $14 mil 500 pesos, puede resultar atractiva frente al precio de referencia especialmente para los usurarios interesados en un teléfono de alta gama.

Antes de comprar, conviene verificar que el producto sea nuevo, revisar la garantía y confirmar las condiciones del vendedor; y tú, ¿aprovecharás el descuento del Galaxy S26 Ultra o esperarías una promoción todavía mayor en Walmart?

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