Tom Welling se vuelve viral por atrevida FOTO en cuarto de hotel

Tom Welling, el querido actor recordado por ser el protagonista de Smallville, se volvió tendencia viral recientemente luego de compartir una atrevida foto que no pretendía serlo. El actor quería compartir la impactante vista desde su cuarto de hotel con sus fans, pero terminó enseñando un poco más de lo deseado.

El actor compartió su foto con sus seguidores de Instagram y tardó hasta 10 horas en darse cuenta de que su cuerpo desnudo aparecía en el reflejo de la ventana El actor retiró su publicación, pero las screenshot ya se viralizaban en redes sociales. Te contamos los detalles.

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¿Qué se ve en la foto viral de Tom Welling?

Este fin de semana, Tom Welling, conocido por interpretar a Clark Kent, en al famosa serie Smallville, se encontraba de visita en la ciudad de Nueva York, para participar en la Comi Con.

Tom Welling foto viral Tom Welling comparte foto viral por accidente. (Instagram)

En un momento, el famoso de 49 años decidió tomar una foto para compartir la vista desde la ventana de su cuarto de hotel. En la imagen se ven los edificios de la capital estadunidense, pero si observas con cuidado, te puedes dar cuenta de que en el reflejo de la ventana se puede apreciar el cuerpo del famoso sin ropa.

Welling compartió la imagen en sus stories de Instagram, acompañada del texto: “Hola, NYCC”.

Por supuesto, los fans del actor notaron de inmediato este accidente y comenzaron a compartir en redes sociales.

¿Qué hace Tom Welling en la actualidad?

Tras lo ocurrido, el actor retiró la imagen viral de su cuenta de Instagram, pero asistió como si nada a su presentación en la Comi Con, donde incluso se tomó fotos con los fans. El famoso acudió como invitado a este magno evento para conmemorar el 25 aniversario del estreno de Smallville.

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