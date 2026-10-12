Walmart remata lavadora Samsung carga frontal 22 kg con $5,200 pesos de descuento y 24 MSI disponibles

Una lavadora de carga frontal con capacidad amplia de 22 kilogramos permite reducir considerablemente la frecuencia semanal de lavados en hogares con familias extendidas, condición que amplifica significativamente la relevancia de la selección adecuada del formato específico. La lavadora Samsung Front Load de 22 kg en color blanco agrupa dentro del catálogo Walmart la tecnología premium carga frontal, acabado estético clásico blanco y presencia consolidada del fabricante surcoreano con décadas de trayectoria en el mercado mexicano de línea blanca.

Esta lavadora figura actualmente con un precio de $15,490 pesos frente al valor tradicional de $20,690 pesos del catálogo Walmart, situación que representa un ahorro directo de $5,200 pesos menos durante la vigencia promocional actual. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 24 meses sin intereses con pagos de $645.42 pesos cada uno.

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Características destacadas de la lavadora Samsung Front Load 22 kg

Dentro del segmento premium de lavadoras de carga frontal, destacan dos características diferenciales específicas de este modelo Samsung: la capacidad amplia de 22 kilogramos y el formato carga frontal con eficiencia superior al tradicional de carga superior.

Lavadora Samsung Front Load 22 kg en Walmart (Walmart)

El formato carga frontal representa la configuración premium del segmento lavadoras domésticas moderno, dado que amplifica considerablemente la eficiencia energética e hídrica durante los ciclos de lavado frente a las lavadoras de carga superior tradicionales que utilizan mayor cantidad de agua y electricidad por carga procesada. Por su parte, el color blanco característico ofrece una alternativa estética clásica que combina adecuadamente con cuartos de servicio y lavaderos de múltiples estilos decorativos del segmento residencial mexicano, mientras que la marca Samsung aporta la trayectoria internacional consolidada en electrodomésticos premium de línea blanca con décadas de presencia en el mercado mexicano.

Entre sus características destacan:

Marca Samsung segmento premium internacional

segmento premium internacional Tipo carga frontal eficiencia superior

eficiencia superior Capacidad 22 kilogramos amplia familiar

amplia familiar Color blanco clásico versátil

clásico versátil Código producto Walmart 00880609512117

Plan 24 MSI diferencial segmento línea blanca

diferencial segmento línea blanca Pagos de $645.42 pesos cada uno

cada uno Eficiencia energética superior vs carga superior tradicional

Eficiencia hídrica superior vs lavadoras tradicionales

Garantía oficial Samsung México

Respecto a la cobertura comercial del electrodoméstico, Samsung México otorga garantía oficial sobre defectos de fabricación en el motor, sistema electrónico interno, tambor de carga frontal y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante surcoreano para esta línea específica. La compra se realiza directamente a través del catálogo oficial Walmart México (walmart.com.mx), condición que amplifica la protección al consumidor dado que Walmart figura como retailer autorizado Samsung para el mercado mexicano con red nacional de sucursales físicas disponibles para gestión de garantías específicas.

Para preservar el rendimiento óptimo de la lavadora durante los años de uso cotidiano familiar, conviene consultar el manual oficial Samsung sobre la frecuencia recomendada de limpieza del tambor interno, uso de detergentes específicos para lavadoras de alta eficiencia y mantenimiento preventivo del sistema de drenaje según las especificaciones del fabricante surcoreano para esta línea específica.

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