Walmart remata juego de cuchillos Tramontina Nygma 6 piezas para la cocina con $390 de descuento

Si quieres renovar los cuchillos de la cocina, Walmart tiene en rebaja el juego Tramontina Nygma de 6 piezas en color negro. Su precio bajó $390 pesos y se puede pagar hasta en 12 meses sin intereses. Lo que destaca la marca es la combinación de hojas de acero inoxidable con revestimiento negro y mangos de polipropileno con textura, pensados para un agarre más seguro.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta el juego de cuchillos Tramontina Nygma en Walmart?

El set de cuchillos Tramontina Nygma costaba $1,079 pesos, pero con la rebaja de $390 pesos aplicada por Walmart, ahora puede conseguirse a $689 pesos. Las opciones de pago disponibles son:

3 MSI de $229.67

6 MSI de $114.83

9 MSI de $76.56

12 MSI de $57.42

Hasta 8 plazos con Cashi + aplazo

El juego de cuchillos Tramontina Nygma pasó de $1,079 a $689 pesos en Walmart. (Walmart)

¿Qué características tienen los cuchillos Tramontina Nygma con rebaja en Walmart?

Las hojas de estos cuchillos Tramontina son de acero inoxidable con revestimiento negro que da elegancia a la zona de cocina. Según la ficha del producto en Walmart, estas hojas cuentan con un tratamiento térmico que hace que el filo dure más. A su vez, las láminas tienen mayor capacidad de deslizamiento ayudando a cortar con menos esfuerzo.

Los mangos son de polipropileno con textura, lo que se traduce en un manejo más seguro y agradable. Además, llevan una protección antimicrobiana que, según la marca, inhibe el crecimiento de hongos y bacterias.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.