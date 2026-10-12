Walmart remata juego de cuchillos Tramontina Nygma 6 piezas para la cocina con $390 de descuento

Si quieres renovar los cuchillos de la cocina, Walmart tiene en rebaja el juego Tramontina Nygma de 6 piezas en color negro. Su precio bajó $390 pesos y se puede pagar hasta en 12 meses sin intereses. Lo que destaca la marca es la combinación de hojas de acero inoxidable con revestimiento negro y mangos de polipropileno con textura, pensados para un agarre más seguro.
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¿Cuánto cuesta el juego de cuchillos Tramontina Nygma en Walmart?
El set de cuchillos Tramontina Nygma costaba $1,079 pesos, pero con la rebaja de $390 pesos aplicada por Walmart, ahora puede conseguirse a $689 pesos. Las opciones de pago disponibles son:
- 3 MSI de $229.67
- 6 MSI de $114.83
- 9 MSI de $76.56
- 12 MSI de $57.42
- Hasta 8 plazos con Cashi + aplazo
¿Qué características tienen los cuchillos Tramontina Nygma con rebaja en Walmart?
Las hojas de estos cuchillos Tramontina son de acero inoxidable con revestimiento negro que da elegancia a la zona de cocina. Según la ficha del producto en Walmart, estas hojas cuentan con un tratamiento térmico que hace que el filo dure más. A su vez, las láminas tienen mayor capacidad de deslizamiento ayudando a cortar con menos esfuerzo.
Los mangos son de polipropileno con textura, lo que se traduce en un manejo más seguro y agradable. Además, llevan una protección antimicrobiana que, según la marca, inhibe el crecimiento de hongos y bacterias.
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