Una batería amplia de 20 piezas con antiadherente de titanio cubre todas las preparaciones cotidianas de una cocina familiar mexicana desde la pequeña olla para salsas delicadas hasta el sartén XXL para preparaciones amplias de los fines de semana. La batería T-Fal de 20 piezas en aluminio con antiadherente de titanio está en oferta en Liverpool cuerpo de aluminio alta conductividad térmica, recubrimiento de titanio premium diferencial, color cobre estético distintivo y presencia consolidada de la marca francesa con trayectoria internacional en utensilios de cocina premium del segmento moderno.

Esta batería figura actualmente con un precio de $3,499 pesos frente al valor tradicional de $4,999 pesos del catálogo Liverpool, situación que representa un ahorro directo de $1,499 pesos menos durante la vigencia promocional actual. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 9 mensualidades con pagos de $416.58 pesos cada uno como opción alternativa de financiamiento disponible dentro del catálogo oficial Liverpool, con envío gratis a todo el país incluido en el precio promocional vigente.

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Características principales de la batería T-Fal 20 piezas antiadherente titanio en oferta en Liverpool

Dentro del segmento premium de baterías familiares amplias, destacan tres características diferenciales específicas de este juego T-Fal: el recubrimiento antiadherente de titanio, el formato completo de 20 piezas coordinadas y el color cobre estético distintivo.

Batería de cocina T-Fal aluminio antiadherente titanio 20 piezas en Liverpool (Liverpool)

El recubrimiento antiadherente de titanio representa la tecnología antiadherente premium propia de T-Fal, dado que amplifica considerablemente la resistencia al rayado y la durabilidad del recubrimiento durante los años de uso cotidiano familiar. Por su parte, el cuerpo de aluminio garantiza alta conductividad térmica para calentamiento rápido y uniforme durante las preparaciones familiares, mientras que la marca T-Fal aporta la trayectoria internacional consolidada en utensilios de cocina premium con reconocimiento global.

Entre sus características destacan:

Marca T-Fal segmento premium internacional

segmento premium internacional Total 20 piezas completas formato XXL

completas formato XXL Material aluminio alta conductividad

alta conductividad Recubrimiento antiadherente de titanio premium

premium Color cobre diferencial estético

diferencial estético Código producto Liverpool 1173198589

Alta conductividad térmica vs utensilios convencionales

Resistencia superior al rayado vs antiadherentes básicos

Envío gratis a todo el país

a todo el país Compatible con Click & Collect en tienda

Garantía oficial T-Fal México

Respecto a la cobertura comercial del juego, T-Fal México otorga garantía oficial sobre defectos de fabricación en las ollas, sartenes, tapas, recubrimiento antiadherente de titanio, utensilios complementarios y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante francés para esta línea específica.

Para preservar considerablemente la vida útil del recubrimiento de titanio durante los años de uso familiar cotidiano, conviene evitar utensilios metálicos afilados que puedan rayar la superficie y lavar a mano con agua tibia y jabón suave después de dejar enfriar completamente los utensilios, condición alineada con las recomendaciones generales del segmento utensilios con recubrimiento antiadherente premium del mercado mexicano para alargar la duración del material.

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