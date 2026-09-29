Luego de la preventa de Avengers: Doomsday en formato Infinity Vision y la demanda que hizo que incluso colapsaran sus app y sitios web, por lo que hoy martes Cinépolis y Cinemex anunciaron que será el próximo viernes cuando salgan a la venta los boletos para sus salas tradicionales, sin embargo la publicación que se había posteado en su cuenta de Instagram fue borrada por lo que si quieres ser de los primeros en verla, debes esperar la confirmación de la cadena para que puedas adquirir entradas para una de las películas más esperadas del año y de la década.

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Segunda preventa de Avengers: Doomsday en Cinépolis y Cinemex

Cinépolis y Cinemex anunciaron que la segunda fecha de preventa para Avengers: Doomsday en salas convencionales será el viernes 2 de octubre de 2026 y como es sabido los boletos los podrás adquirir en línea. Te recomendamos paciencia pues la preventa anterior provocó caos en la app y el sitio web de las cadena de cine.

Precio de los boletos en preventa de Avengers: Doomsday

Cabe mencionar que los precios de los boletos y las fechas y horario varían dependiendo del complejo en el que desees ver la película y del formato en el que sea proyectada.

Avengers: Doomsday llegará a las pantallas oficialmente el jueves 17 de diciembre de 2026, en todo el mundo, sin embargo, en México llegará un día antes del lanzamiento global.

¿De qué tratará Avengers: Doomsday?

La primicia de Avengers: Doomsday es el colapso de los universos donde los héroes icónicos de tres realidades distintas enfrentarán una colisión mortal ante una amenaza sin precedentes, el Doctor Doom, un maestro científico y dominante de la magia que llevará a los Vengadores a una crisis de la que no se sabe si podrán escapar.

Robert Downey Jr. recordado por interpretar a Iron Man en el Marvel Cinematic Universe, ahora será el villano conocido como Doctor Doom, además Chris Evans será Steve Rogers, Chris Hemsworth vuelve como Thor, Anthony Mackie encarnará al Capitán América, Sebastian Stan regresa como Winter Soldier, Paul Rudd como Ant-Man, Winston Duke será a M’Baku y Letitia Wright una vez más darpa vida a Shuri/Black Panther.

La cinta fue dirigida una vez más por los hermanos Anthony y Joe Russo (Endgame) apoyados en el guión es de Michael Waldron (Loki) y Stephen McFreely (Endgame).

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