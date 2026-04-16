Lo que se vio en el tráiler de Avengers: Doomsday revelado en el Super Bowl.

Lo que se vio en el tráiler de Avengers: Doomsday revelado en el Super Bowl. | Getty Images

El lanzamiento del tráiler de Avengers: Doomsday en la CinemaCon Las Vegas fue toda una apuesta ganadora de Marvel Studios. La nueva entrega de esta exitosa franquicia reveló lo que todos los fans esperaban, la reunión de multiversos en los que veremos convivir a los Avengers con Los 4 Fantásticos y los X-Men. Te contamos los detalles de lo que vimos en este adelanto.

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Lo que se vio en el tráiler de Avengers: Doomsday en el Super Bowl LX

Hasta este 16 de abril, la historia de Avengers: Doomsday era un misterio. No obstante, el regreso de Robert Downey Jr. como el icónico Doctor Doom nos hizo pensar en una trama relacionada con los cómics de ‘Infamous Iron Man’, donde Doctor Doom se convierte en Iron Man después de una segunda Guerra Civil.

El tráiler confirma que Doomsday contará con un elenco estelar que incluye a Chris Evans (Steve Rogers), Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson), Florence Pugh (Yelena Belova), Simu Liu (Shang-Chi), Patrick Stewart (Profesor X), Pedro Pascal (Mister Fantastic), Ian McKellen (Magneto), Letitia Wright (Shuri), Channing Tatum (Gambit) y muchos más héroes.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en cines?

Marvel Studios tiene programado el estreno de Avengers: Doomsday para el próximo 17 de diciembre de 2026 en las salas de cine en México.

Esta esperada película dirigida por los hermanos Russo, marcará el regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia, tras la muerte de Iron Man en Avengers: Endgame.

Prepárate, porque se viene una historia que promete volver a emocionar a los fans de Avengers, Los 4 Fantásticos y Los X-Men, ¿cuáles son tus favoritos?

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