OFICIAL: Los X-Men regresarán en Avengers Doomsday, lanzan tráiler protagonizado por los mutantes

Marvel lanzó el tráiler de Avengers Doomsday y se confirman los rumores, los X-Men llegan al MCU. En el video se puede ver la Casa para Jóvenes Dotados de Charles Xavier destruida y polvorienta y aparece el Profesor X jugando ajedrez con Magneto.

Lanzan tráiler de Avengers: Doomsday

Mediante redes sociales, Marvel lanzó el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday y confirmó el regreso de James Mardsen, Patrick Stewart e Ian McKellen como Cyclops, Charles Xavier y Magneto.

En el video se puede ver la Casa para Jóvenes Dotados de Charles Xavier donde el Profesor X esta jugando ajedrez con Magneto. Además, se observa a Cyclops con un uniforme azul y amarillo, más fiel a los cómics y Xavier porta una chaqueta gris con una X negra y roja. Posteriormente se ve una batalla con Cyclops desatando su poder contra los Sentinelas.

Cabe mencionar que este es el tercer avance que Marvel Studios lanza pero es el primero donde muestra el regreso del Capitán América y el segundo con Thor y su hija.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026 en México y esta dirigida por Joe y Anthony Russo. La historia girará en torno a Victor Von Doom , interpretado por Robert Downey Jr.

Esta trama continuará con Avengers: Secret Wars y marcará el inicio de una nueva era de los mutantes en el MCU. Dicho filme se estrenará un año después, es decir el 17 de diciembre de 2027.

