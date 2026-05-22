La administración del presidente Donald Trump sigue dando de qué hablar en materia del fenómeno OVNI, pues recientemente el Departamento de Guerra de los Estados Unidos (EUA), desclasificó más archivos sobre la posible vida extraterrestre, así como de presuntos contactos que han existido desde hace décadas.

En una nueva serie de documentos de texto, audios y videos, se volvió a dejar en evidencia las decenas de contactos que han existido con supuestos seres desconocidos, así como avistamientos de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI).

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¿Qué contienen los nuevos archivos del fenómeno OVNI de EUA?

La nueva serie de evidencia cuenta con archivos de video, audio y texto, los cuales destacan por una entrevista médica con los astronautas de la misión Apolo 12, la segunda en alunizar. En ese momento, Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean, aseguraron haber visto “destellos de luz” en una zona de total oscuridad; en su momento la NASA clasificó el caso como una afectación por exposición a rayos cósmicos.

Por otro lado, se difundió información sobre un hecho ocurrido en 1973, año en el cual elementos de la CIA relataron que durante un operativo se observó a un “OVNI luminoso y de color verde brillante”.

¿Cuántos archivos se han revelado sobre el fenómeno OVNI?

Vale la pena mencionar que hasta el momento se han revelado más de 160 documentos y archivos en relación al fenómeno OVNI que durante años, estuvieron clasificados como confidencial por las autoridades internacionales.

Algunos de los documentos, contienen declaraciones de hasta 209 avistamientos de objetos luminosos de color verde, platillos voladores, así como supuestas bolas de fuego en bases militares de EUA.

¿Dónde revisar los archivos OVNI que reveló el Pentágono?

En caso de ser uno de los interesados en conocer más sobre el fenómeno OVNI y demás, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de las autoridades de los Estados Unidos.

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